Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

25. 10. 2026. u 07:27

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Carina Johansen/NTB via AP

Nedelja

15.00 Liverpul - Brajton 1 (2.15)

16.00 Briž - Sint Trojden 1 (1.35)

17.30 Frajburg - Bajern 2 (1.43)

Kvota: 4.15

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