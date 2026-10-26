PRKOSE KRIZI I PRITISKU BRISELA: Rusija i Slovačka unapređuju saradnju

MINISTAR spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom.

Foto: Vladimir Smirnov / Zuma Press / Profimedia

Oni su razgovarali o bilateralnim odnosima i ukrajinskoj krizi.

Jedna od tema bila je u kriza u odnosima između EU i Rusije.

- U konstruktivnom duhu razmotrena su brojna praktična pitanja koja se tiču rusko-slovačkih odnosa, kao i izgledi za razvoj političkog dijaloga i saradnje u trgovinsko-ekonomskoj, kulturnoj, humanitarnoj i vojno-memorijalnoj sferi. Takođe, nastavljena je razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine i krizi u odnosima između Rusije i Evropske unije - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Blanar je ranije danas na društvenim mrežama napisao da će odnosi dve zemlje ostati pragmatični i konstruktivno i da će Bratislava nastaviti saradnju s Moskvom u oblastima koje nisu obuhvaćene sankcijama.

U Moskvi se održava 22. sednica Međuvladine komisije Rusije i Slovačke, a biće razmotrena saradnja u oblasti energetike, poljoprivrede, očuvanja prirodne sredine i kulture.

(Sputnjik)

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