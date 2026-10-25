Tip fudbal

IDEMO PO POKER! Evo današnjih predloga za ljubitelje brze isplate

Немања Пејчић

25. 10. 2026. u 07:06

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ИДЕМО ПО ПОКЕР! Ево данашњих предлога за љубитеље брзе исплате

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

14.00 Tun - Lugano |2+ (1.97)

14.30 PSV - Fejnord |2+ (1.85)

Kvota: 3.64

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