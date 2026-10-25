IDEMO PO POKER! Evo današnjih predloga za ljubitelje brze isplate
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
14.00 Tun - Lugano |2+ (1.97)
14.30 PSV - Fejnord |2+ (1.85)
Kvota: 3.64
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