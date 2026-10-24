NE MOGU DA GLEDAM DRUGARICU KAKO SE MAZI SA TATOM: Anđela Stojković o najtežem životnom gubitku (FOTO)

MLADA pevačica Anđela Stojković teško se miri sa gubitkom oca, a priznaje da joj je, kako vreme prolazi, sve teže da prihvati da ga više nema.

Foto: Pravo lice estrade

Iako se trudi da nastavi dalje, uspomene na zajedničke trenutke i praznina koju je ostavio i dalje bude snažne emocije.

– Najviše me je slomio odlazak mog tate. Nisam to očekivala, mislila sam da će doživeti duboku starost. Kada sam to prebrodila, mogu i sve ostalo. Sada sam stabilna. Što vreme prolazi, sve mi je teže. Nije mi dobro kada pričam o njemu – iskreno je priznala Anđela.

Posebno bolne uspomene vezuju je za rođendane, koji su nekada okupljali celu porodicu. Pevačica se prisetila šesnaestog rođendana, poslednjeg koji je proslavila sa ocem, a koji danas za nju ima posebno značenje.

– Svaki moj rođendan je bio veseo, sve do šesnaestog. Porodica, drugari, tata je bio tu. Poslednji moj rođendan sa njim, zajedno smo duvali svećice, kao da smo znali. Posle tog rođendana slavim na silu. Slavim zbog njega. Kuća nam je sve praznija, bilo nas je petoro, sad nas je troje.

Anđela je priznala da joj je najteže kada ostane sama sa svojim mislima, jer tada naviru uspomene i emocije koje ne uspeva lako da kontroliše. Iako pred drugima nastoji da bude stabilna, iza toga se krije bol o kojoj retko govori.

– Kada sam sama, sve mi se skupi, puno razmišljam, puno plačem. Nestabilna sam kad sam sama. Onda kad svane novi dan, povratim se. U meni postoji rana za koju samo ja znam.

Posebno je pogađa kada vidi svoje vršnjake kako provode vreme sa roditeljima, jer je takvi prizori podsećaju na ono što je izgubila. Ne krije da joj je teško da posmatra bliskost koju drugi imaju sa svojim očevima, dok ona za takvim trenucima može samo da žali.

– Ponekad sam ljubomorna na drugu decu sa svojim roditeljima, da šetaju, da su srećni. Ja sam to zakopala. Nikada to nisam imala. Ne mogu da sedim sa drugaricom kada je bliska sa tatom, kada se mazi. Ne mogu to da gledam. Okrenem se i odem.

Uprkos velikom gubitku, Anđela ističe da ne traži krivca za ono što joj se dogodilo. Bol je deo njenog života, ali pokušava da pronađe snagu da nastavi dalje i prihvati ono što ne može da promeni.

– Mnogi krive Boga, ali ja ne krivim Boga, on zna zašto je sve tako bilo – poručila je pevačica u razgovoru u podkastu „Pravo lice estrade“.

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