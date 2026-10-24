Kandidati za "Puškaša"! O promašenim zicerima Partizana i "Čuke" dugo će se pričati! (VIDEO)
Neverovatno šta napadači oba tima nisu uspeli da realizuju.
Partizan je doživeo novi udarac u Superligi Srbije. Ovog puta, u okviru 13. kola, bodove iz Humske odneo je Čukarički.
Klub sa Banovog brda osvojio je Topčidersko brdo, golovima dvostrukog strelca Milana Đokovića.
Veliki broj izrazitih prilika propustila je ekipa Saše Ilića, pa su u najmanju ruku crno-beli zaslužili bar bod, ali umesto njega, ostali su ponovo praznih džepova. Kao i u Pančevu protiv Železničara, u prethodnoj 12. rundi srpske elite.
Ostaje pitanje kakav bi finiš utakmice bio, da je Ibrahim Zubairu realizovao "zicer" ispred golmana Čarapića, koji je tokom meča blistao sjajnim intervencijama.
U slučaju bivšeg igrača ubskog Jedinstva, ipak, nije morao da reaguje, jer je popularni "Zuba" istakao kandidaturu za "Puškaša" i - promašaj godine!
Naime, posle ubačene lopte Žea sa boka, na petercu se našao krilni napadač, a onda se propisno obrukao i prebacio gol gostujućeg tima.
Nema sumnje da bi njegovim pogotkom i smanjenjem Partizana na 1:2, finiš susreta bio daleko dramatičniji. Međutim, ispostavilo se da je ovaj detalj srušio sve snove Ilićevih izabranika.
Isto se može reći i za napadača Čukaričkog, Đorđa Jovanovića, da je ušao u krug kandidata za promašaj sezoni.
Nekadašnji špic crno-belih je u prvom poluvremenu imao sličan "ispad", kada iz blizine glavom nije uspeo da loptu smesti u mrežu već savladanog Miloševića.
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