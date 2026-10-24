Kakve reči trenera Čukaričkog! Srušio Partizan i tradiciju, pa poručio: "Nije normalno da..."

Belo-crni slavili u Humskoj prvi put još od 2016. godine.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana poraženi su kod kuće od Čukaričkog sa 0:2 i tako nastavili očajnu seriju rezultata pred svojim navijačima.

Dvostruki strelac za tim sa Banovog brda bio je Milan Đoković, čijim je golovima gost prekinuo decenijsku negativnu tradiciju u Humskoj. Naime, poslednji trijumf, "Čuka" je ostvario na terenu "parnog valjka" 23. aprila 2016. godine. Tada je bilo 2:1, a strelci su bili Janković i Andrija Pavlović, dok je čast crno-belih spasio Valerij Božinov.

Danas su izabranici Mihajla Trajkovića delovali ubedljivije nego tada, da bi posle asistencija Nikolića i Docića, junak pobede "brđana", Đoković, naneo novi težak udarac Ilićevoj četi.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije krio sreću trener Čukaričkog, nakon podviga pred "grobarima" i veoma važna tri boda u nastavku šampionata:

- Teška utakmica protiv Partizana. Čestitam mojim momcima, prvo poluvreme bili su odlični, drugo sjajni u borbi, ne toliko u igri. Nemam šta da zamerim igračima, mogu samo da čestitam. Mislim da su se borili do zadnjeg atoma snage. Nismo dugo zajedno, nije ni normalno da odigramo celu utakmicu sjajno. Kapa dole za njihovu energiju i požrtvovanost, ako ovako budu nastavili, mislim da možemo daleko da doguramo - rekao je Trajković za TV Arena Sport.

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