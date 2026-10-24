Fudbal

Arsenal iskoristio kiks Mančester sitija: "Tobdžije" pobedile Everton u Premijer ligi (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 18:40

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ARSENAL je u 8. kolu Premijer lige pobedio Everton sa 2:0 i stigao do trećeg vezanog prvenstvenog trijumfa.

Арсенал искористио кикс Манчестер ситија: Тобџије победиле Евертон у Премијер лиги (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Iskoristile su "tobdžije" kiks Mančester sitija i izjednačile se na vrhu tabele sa "građanima".

Idealno je tim Mikela Artete otvorio utakmicu. Igrao se 7. minut kad je Ezri Konsa pogodio mrežu rivala i doneo prednost klubu iz Londona.

Čuvao je vođstvo domaćin, a onda je u 68. minutu Gabrijel povećao na 2:0 i ispostaviće se postavio konačan rezultat.

Zanimljivo, oba pogotka za šampiona Engleske postigli su štoperi i obojici su to bili prvenci ove sezone.

Arsenal je drugi na tabeli sa 21 bodom, koliko ima i vodeći Mančester siti. Everton je na devetom mestu sa 10.

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