Arsenal iskoristio kiks Mančester sitija: "Tobdžije" pobedile Everton u Premijer ligi (VIDEO)
ARSENAL je u 8. kolu Premijer lige pobedio Everton sa 2:0 i stigao do trećeg vezanog prvenstvenog trijumfa.
Iskoristile su "tobdžije" kiks Mančester sitija i izjednačile se na vrhu tabele sa "građanima".
Idealno je tim Mikela Artete otvorio utakmicu. Igrao se 7. minut kad je Ezri Konsa pogodio mrežu rivala i doneo prednost klubu iz Londona.
Čuvao je vođstvo domaćin, a onda je u 68. minutu Gabrijel povećao na 2:0 i ispostaviće se postavio konačan rezultat.
Zanimljivo, oba pogotka za šampiona Engleske postigli su štoperi i obojici su to bili prvenci ove sezone.
Arsenal je drugi na tabeli sa 21 bodom, koliko ima i vodeći Mančester siti. Everton je na devetom mestu sa 10.
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