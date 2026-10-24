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BLISTAJU NA SVADBI: Glumac oženio 23 leta mlađu Bojanu Radić - njen otac nije hteo da čuje za vezu (FOTO)

Marta Stojanović

24. 10. 2026. u 18:49

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GLUMAC Vahidin Prelić (52) izgovorio je sudbonosno "da" svojoj 23 godine mlađoj izabranici Bojani Radić.

БЛИСТАЈУ НА СВАДБИ: Глумац оженио 23 лета млађу Бојану Радић - њен отац није хтео да чује за везу (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/vahidin_prelic

Par je imao prvi ples vanvremensku numeru "Moja poslednja i prva ljubavi", koju je za njih uživo izvela pevačica Ema Đurić, dok mladenci nisu skidali osmehe sa lica. 

Otac joj branio vezu 

Inače, njihova veza nailazila je na brojne osude zbog velike razlike u godinama. Ona je čak jednom prilikom otkrila da se njen otac veoma protivio njihovoj ljubavi. 

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - ispričala je Bojana, dodajući da razume zašto je okolini čudno to što je Vahidin generacija njenih roditelja.

Glumac se tada kroz osmeh nadovezao da je od njenog oca stariji godinu dana, a od majke tri godine.

(Alo!)

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