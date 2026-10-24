VOJSKA NA ULICAMA PARIZA I MILANA, MASKIRANI DIVLJACI BRUTALNO NAPALI POLICAJCE: Gore Francuska i Italija - Vandali pljačkaju i pale

NEREDI su zabeleženi u više gradova u Francuskoj i u Milanu u Italiji, ali su bili manjeg intenziteta nego prošle subote.

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Vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda obeleženih pljačkama, paljenjem automobila i napadima na javne zgrade. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da će širom zemlje biti raspoređeno do 70.000 policajaca, uz podršku helikoptera, oklopnih vozila i vodenih topova.

Italija je rasporedila vojnike u Milanu, gde su se vlasti, nedelju dana nakon pljački i sukoba sa policijom, pripremile za nove proteste u tom centru mode i finansija. Iako su protesti u Francuskoj privukli najveću međunarodnu pažnju, demonstracije su danas zahvatile i brojne druge evropske gradove, od Tirane u Albaniji do Madrida u Španiji.

Skoro 400 ljudi napalo policajce u Grenoblu

Skoro 400 maskiranih osoba izazvalo je nerede i napalo policiju različitim predmetima tokom protesta u Grenoblu, saopštila je lokalna prefektura.

U saopštenju se navodi da su maskirani demonstranti pripadali grupi „Crni blok“ i da je policija intervenisala kako bi uspostavila red u ovom gradu na jugoistoku Francuske.

Protest su organizovali sindikat CGT i pokret „Žuti prsluci“, dodaje se u objavi prefekture na društvenoj mreži Iks.

(Indeks. hr)