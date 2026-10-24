VOJSKA NA ULICAMA PARIZA I MILANA, MASKIRANI DIVLJACI BRUTALNO NAPALI POLICAJCE: Gore Francuska i Italija - Vandali pljačkaju i pale
NEREDI su zabeleženi u više gradova u Francuskoj i u Milanu u Italiji, ali su bili manjeg intenziteta nego prošle subote.
Vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda obeleženih pljačkama, paljenjem automobila i napadima na javne zgrade. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da će širom zemlje biti raspoređeno do 70.000 policajaca, uz podršku helikoptera, oklopnih vozila i vodenih topova.
Italija je rasporedila vojnike u Milanu, gde su se vlasti, nedelju dana nakon pljački i sukoba sa policijom, pripremile za nove proteste u tom centru mode i finansija. Iako su protesti u Francuskoj privukli najveću međunarodnu pažnju, demonstracije su danas zahvatile i brojne druge evropske gradove, od Tirane u Albaniji do Madrida u Španiji.
Skoro 400 ljudi napalo policajce u Grenoblu
Skoro 400 maskiranih osoba izazvalo je nerede i napalo policiju različitim predmetima tokom protesta u Grenoblu, saopštila je lokalna prefektura.
U saopštenju se navodi da su maskirani demonstranti pripadali grupi „Crni blok“ i da je policija intervenisala kako bi uspostavila red u ovom gradu na jugoistoku Francuske.
Protest su organizovali sindikat CGT i pokret „Žuti prsluci“, dodaje se u objavi prefekture na društvenoj mreži Iks.
(Indeks. hr)
Preporučujemo
POČELI PROTESTI U PARIZU Nunjez: Do 13 časova 135 hapšenja širom Francuske
24. 10. 2026. u 15:04
CEH DA PLATI DRŽAVA: Gradonačelnik Marselja odbija da građani pokriju štetu posle protesta
23. 10. 2026. u 13:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)