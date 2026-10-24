Pada rekord?! Poraz odveo Partizan u plejaut! Nećete verovati kolika je razlika između večitih!

Crveno-beli na pragu da nadmaše istorijsko dostignuće.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je drugim uzastopnim porazom potvrdio da se nalazi u očajnoj formi ove jeseni.

Posle Železničara u Pančevu, bodove iz Humske odneo je Čukarički (2:0), zahvaljujući golovima Milana Đokovića.

Najnoviji neuspeh svrstao je "parni valjak" na začelje superligaške tabele, pa četa Saše Ilića ima samo 11 bodova i nalazi se na ponižavajućem desetom mestu. Isti broj poena ima i 11. OFK Beograd, dok je dvanaesta Mačva na 10 poena!

Ispod crno-belih su još samo niški Radnički (8) i fenjeraš Zemun sa svega šest bodova.

Kada je reč o vrhu tabele, Crvena zvezda ubedljivo vodi. Branilac titule ima 34 boda iz 12 odigranih mečeva, dok ih čeka utakmica protiv OFK Beograda u okviru 13. runde. Njima je za petama Vojvodina, Novosađani su sakupili šest bodova manje i gostuju Mladosti u Lučanima.

Potom idu Železničar sa 23 poena, IMT ima dva manje, Radnički 1923 je sakupio 20, a Čukarički se pobedom domogao 18 bodova i ušao u plejof zonu.

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Ukoliko nastave večiti sa ovakvim rezultatima, mogli bismo da dobijemo na kraju prvenstva novu najveću bodovnu razliku između Crvene zvezde i Partizana.

Trenutno ih deli 23 poena, a podsetimo, rekord je postavljen u sezoni 2015/2016. kada je Zvezda imala u jednom trenutku čak 33 boda više od kluba iz Humske.

Tada je crveno-bele sa klupe predvodio Miodrag "Grof" Božović, dok se sada Albertu Rijeri ukazala šansa da nadmaši njegovo dostignuće.

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