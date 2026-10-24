Saša Ilić zaćutao posle novog poraza Partizana, njegov pomoćnik jasno poručio - Ovo je sramota!
Saša Ilić se nije obratio nakon novog poraza crno-belih.
Fudbaleri Partizana izgubili su od Čukaričkog u 13. kolu Superlige Srbije sa 2:0 , a nakon meča Saša Ilić nije dao izjavu za medije, već se obratio njegov pomoćnik Veličko Kaplanović i bio kratak.
- Nemam ništa da vam kažem, čestite Čukaričkom na zasluženoj pobedi, ovo je sramota, to je sve što imam da vam kažem! - rekao je Kaplanović.
Partizan je trenutno posle 13 kola sa utakmicom manje na desetom mestu Superlige Srbije sa samo 11 osvojenih bodova. Ponovo je u krizi rezultata, pošto je prethodno poražen od Železničara u Pančevu minimalnim rezultatom.
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