Saša Ilić zaćutao posle novog poraza Partizana, njegov pomoćnik jasno poručio - Ovo je sramota!

Saša Ilić se nije obratio nakon novog poraza crno-belih.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana izgubili su od Čukaričkog u 13. kolu Superlige Srbije sa 2:0 , a nakon meča Saša Ilić nije dao izjavu za medije, već se obratio njegov pomoćnik Veličko Kaplanović i bio kratak.

- Nemam ništa da vam kažem, čestite Čukaričkom na zasluženoj pobedi, ovo je sramota, to je sve što imam da vam kažem! - rekao je Kaplanović.

Partizan je trenutno posle 13 kola sa utakmicom manje na desetom mestu Superlige Srbije sa samo 11 osvojenih bodova. Ponovo je u krizi rezultata, pošto je prethodno poražen od Železničara u Pančevu minimalnim rezultatom.