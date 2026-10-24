Fudbal

Saša Ilić zaćutao posle novog poraza Partizana, njegov pomoćnik jasno poručio - Ovo je sramota!

Filip Milošević

24. 10. 2026. u 18:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Saša Ilić se nije obratio nakon novog poraza crno-belih.

Саша Илић заћутао после новог пораза Партизана, његов помоћник јасно поручио - Ово је срамота!

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana izgubili su od Čukaričkog u 13. kolu Superlige Srbije sa 2:0 , a nakon meča Saša Ilić nije dao izjavu za medije, već se obratio njegov pomoćnik Veličko Kaplanović i bio kratak.

- Nemam ništa da vam kažem, čestite Čukaričkom na zasluženoj pobedi, ovo je sramota, to je sve što imam da vam kažem! -  rekao je Kaplanović.

Partizan je trenutno posle 13 kola sa utakmicom manje na desetom mestu Superlige Srbije sa samo 11 osvojenih bodova. Ponovo je u krizi rezultata, pošto je prethodno poražen od Železničara u Pančevu minimalnim rezultatom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je DŽabari Parker koštao Partizan!

Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!