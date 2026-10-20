ŠPIJUNIRAĆE CELU EVROPU? Satelitski snimci otkrili - Rusija gradi veliki radarski sistem na granici sa NATO-om (FOTO)

RUSIJA gradi novi, masivni radarski sistem u svojoj eksklavi Kalinjingrad, na svega 32 kilometra od granice sa Poljskom.

Foto: Printskrin/Iceeye

Sistem je projektovan za otkrivanje letelica i projektila na udaljenosti do 3.200 kilometara, što omogućava nadzor velikog dela Evrope.

Ova informacija zasniva se na satelitskim snimcima koje je objavila američka obaveštajna kompanija "Maksar", prenose belgijski mediji.

Satelitski snimci otkrivaju veliko gradilište u blizini sela Pionerski.

Na toj lokaciji se podižu dva masivna antenska sistema, jedan je dugačak 1200 metara i visok 40 metara, dok je drugi dugačak 400 metara i visok 100 metara.

Prema dostupnim informacijama, izgradnja je počela ranije ove godine, a još nije poznato kada će sistem početi sa radom.

Reč je o radarskom sistemu "Kontejner" (oznake 29B6), ruskim radarima nove generacije koji su sposobni da otkrivaju ciljeve iza horizonta.

Za razliku od konvencionalnih radara, čiji je domet ograničen Zemljinom zakrivljenošću, ovaj sistem funkcioniše tako što emituje radio-talase koji se odbijaju od jonosfere.

To mu omogućava nadzor vazdušnog prostora na izuzetno velikim udaljenostima.

Prvi takav sistem proglašen je operativnim 2019. godine u ruskoj republici Mordoviji.

Pomorski stručnjak H. I. Saton analizirao je snimke za portal "Naval News" i ocenio da to predstavlja "značajan razvoj događaja".

Prema njegovim rečima, ovaj radar Rusiji pruža "novi nivo situacione svesti" nad Evropom, budući da omogućava uvid u veliki deo evropskog vazdušnog prostora.

- Ovo je veoma važno - izjavio je Saton, takođe je dodao da je sistem sposoban da otkrije "stelt" letelice, poput aviona F-35 i F-22, kao i hipersonične rakete.

Raspoređivanje radara u Kalinjingradu, snažno militarizovanoj ruskoj teritoriji smeštenoj između Poljske i Litvanije, značajno jača odbrambene kapacitete Rusije, pružajući rano upozorenje o svakoj vazdušnoj aktivnosti NATO-a.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Podivljali blokader skače i uznemirava građane po ulici