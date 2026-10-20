Politika

DO KONAČNE POBEDE: Vučić se oglasio sa Anom, Sinišom i Marijom (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 19:39

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu snimak sa Anom Brnabić, Sinišom Malim i studentkinjom Marijom Stanković, neposredno pred predstavljanje programa liste na RTS-u.

ДО КОНАЧНЕ ПОБЕДЕ: Вучић се огласио са Аном, Синишом и Маријом (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu neposredno pred večerašnje predstavljanje izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ na drugom programu RTS-a.

Na snimku se vidi kako sa Anom Brnabić, Sinišom Malim i Marijom Stanković razgovara uoči gostovanja i priprema se za predstavljanje programa.

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