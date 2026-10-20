Fudbal

Nekad je bio velika želja Zvezde! Sada je okačio "kopačke o klin"!

С.С.

20. 10. 2026. u 19:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kraj blistave karijere ubojitog golgetera.

Некад је био велика жеља Звезде! Сада је окачио копачке о клин!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Proslavljeni finski fudbaler Temu Puki objavio je da završava profesionalnu igračku karijeru u 36. godini!

Legendarni napadač poslednje utakmice odigraće u dresu Helsinkija po završetku sezone u elitnom prvenstvu Finske, 8. novembra.

Puki je najefikasniji strelac u istoriji muške reprezentacije Finske sa 43 gola na 133 utakmice, a po broju nastupa nalazi se na drugom mestu večne liste nacionalnog tima. Od reprezentacije se oprostio prethodne godine.

Najdublji trag u klubovima, ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine dao 88 golova na 210 utakmica. Pomogao je "kanarincima" da dva puta uđu u Premijer ligu.

- Od fudbala sam dobio mnogo više nego što sam ikada mogao da sanjam kao dečak. Zahvaljujući njemu video sam svet i stekao iskustva koja verovatno ne bih mogao da doživim na drugi način - napisao je Puki u objavi na društvenim mrežama.

Finac je dodao da nije uvek bilo lako, ali da njegova ljubav prema fudbalu nikad nije nestala. Zahvalio je svim klubovima za koje je igrao, kao i njihovim navijačima.

Puki je tokom karijere igrao i za Šalke 04, Seltik, Brondbi i Minesotu junajted u MLS ligi. Od 2025. brani boje Helsinkija, u kojem će okačiti "kopačke o klin".

Treba reći da je svojevremeno njegovo ime dovođeno u vezu sa Crvenom zvezdom. Šampion Srbije je 2018. želeo da dovede Temua na Marakanu, kada je bio član Brondbija. Tada je imao 28 godina i bio u fenomenalnoj formi, a danskom gigantu je posle 13 godina doneo titulu golovima.

Međutim, to se nije dogodilo, dok je Puki kasnije otišao u MLS, pojačavši Minesotu. 

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!