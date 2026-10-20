Nekad je bio velika želja Zvezde! Sada je okačio "kopačke o klin"!

Kraj blistave karijere ubojitog golgetera.

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Proslavljeni finski fudbaler Temu Puki objavio je da završava profesionalnu igračku karijeru u 36. godini!

Legendarni napadač poslednje utakmice odigraće u dresu Helsinkija po završetku sezone u elitnom prvenstvu Finske, 8. novembra.

Puki je najefikasniji strelac u istoriji muške reprezentacije Finske sa 43 gola na 133 utakmice, a po broju nastupa nalazi se na drugom mestu večne liste nacionalnog tima. Od reprezentacije se oprostio prethodne godine.

Najdublji trag u klubovima, ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine dao 88 golova na 210 utakmica. Pomogao je "kanarincima" da dva puta uđu u Premijer ligu.

KIITOS TEEMU 💙🤍 Teemu Pukki päättää ammattilaisuransa tähän kauteen. Hänen uraansa on jäljellä neljän ottelun verran, ja hän jättää HJK:n paidassa hyvästinsä yleisölle Veikkausliigan päätöskierroksella AC Oulua vastaan 8. marraskuuta. 🔗 https://t.co/jfrE9FaI36 #HJK #Veikkausliiga — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) October 20, 2026

- Od fudbala sam dobio mnogo više nego što sam ikada mogao da sanjam kao dečak. Zahvaljujući njemu video sam svet i stekao iskustva koja verovatno ne bih mogao da doživim na drugi način - napisao je Puki u objavi na društvenim mrežama.

Finac je dodao da nije uvek bilo lako, ali da njegova ljubav prema fudbalu nikad nije nestala. Zahvalio je svim klubovima za koje je igrao, kao i njihovim navijačima.

Puki je tokom karijere igrao i za Šalke 04, Seltik, Brondbi i Minesotu junajted u MLS ligi. Od 2025. brani boje Helsinkija, u kojem će okačiti "kopačke o klin".

Treba reći da je svojevremeno njegovo ime dovođeno u vezu sa Crvenom zvezdom. Šampion Srbije je 2018. želeo da dovede Temua na Marakanu, kada je bio član Brondbija. Tada je imao 28 godina i bio u fenomenalnoj formi, a danskom gigantu je posle 13 godina doneo titulu golovima.

Međutim, to se nije dogodilo, dok je Puki kasnije otišao u MLS, pojačavši Minesotu.

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