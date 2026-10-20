„DOSIJE PRELISTAVANJE – BLEF“: Druga epizoda o političkoj pozadini Studentske liste
DRUGA epizoda dokumentarnog serijala „Dosije PreLISTAvanje“, pod nazivom „Blef“, u produkciji Centra za društvenu stabilnost, bavi se političkom pozadinom Studentske liste, biografijama pojedinih njenih predstavnika i pitanjem uticaja nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke na studentski pokret.
Kroz metaforu partije pokera, film postavlja pitanje ko pokazuje svoje političke karte, a ko ostaje iza imena, zahteva i javnih nastupa drugih. Autori zastupaju tezu da je prelazak sa uličnih blokada na izborno nadmetanje otvorio prostor za preispitivanje proklamovane nezavisnosti i nestranačkog karaktera pokreta.
U središtu epizode nalaze se Dejan Šoškić, Jovo Bakić i Marija Lesjak. Film razmatra njihov profesionalni i politički angažman, javne stavove i učešće u protestima, uz kritički osvrt na njihove ranije aktivnosti i veze sa političkim organizacijama.
Poseban deo posvećen je ulozi Bojana Pajtića, Dušana Elezovića i Branislava Bugarskog. Autori iznose tvrdnje o njihovom uticaju na oblikovanje Studentske liste i razmatraju mogućnost da se kroz novu političku platformu obnavlja uticaj nekadašnjih struktura Demokratske stranke.
Epizoda obrađuje i pitanja finansiranja, organizacione podrške i komunikacije sa dijasporom, kao i navode autora o spoljnim uticajima. U tom kontekstu razmatra se i angažman Selene Tasić Stevandić u medijskim, konsultantskim i protestnim aktivnostima.
Književni motiv prevare iz „Doživljaja Haklberija Fina“ Marka Tvena povezuje različite segmente filma. Njime autori ilustruju svoju centralnu poruku: politički nastup zasnovan na poverenju publike dolazi na proveru kada se otvore pitanja biografija, odgovornosti i konkretnih interesa.
„Blef“ nastavlja temu prethodne epizode, usmeravajući pažnju na odnos između javnog predstavljanja studentskog pokreta i političkih aktera koje autori prepoznaju u njegovoj pozadini.
OVDE možete pogledati prethodnu epizodu.
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