Ovo je mnogima promaklo u prenosu! Vlahović krenuo na Albanca, a onda... (VIDEO)
Srpski reprezentativac nije hteo da prećuti.
Fudbaleri Bešiktaša izgubili su u derbiju Superlige Turske. Tim čije boje brani srpski reprezentativac Dušan Vlahović poražen je od Trabzona rezultatom 0:2.
Bivši igrač Juventusa je odigrao celu utakmicu, a u jednom momentu je bio nadomak toga da se pokači i sa albanskim napadačem, Ernestom Mučijem.
Dan posle utakmice je na društvenim mrežama osvanuo snimak Vlahovića kako se našao u mini sukobu sa Mučijem. Krenuo je u jednom momentu Srbin ka njemu, ali je sve ubrzo sprečeno, pa nije došlo do većeg koškanja.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Na tabeli turske Superlige, vodi Galatasaraj sa 19 bodova, prati ga Amed koji ima dva poena manje.
Potom slede Fenerbahče i Trabzon sa po 16 bodova, dok je peti Bešiktaš sa 15 poena.
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