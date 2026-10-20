Fudbal

Ovo je mnogima promaklo u prenosu! Vlahović krenuo na Albanca, a onda... (VIDEO)

С.С.

20. 10. 2026. u 19:25

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Srpski reprezentativac nije hteo da prećuti.

Ово је многима промакло у преносу! Влаховић кренуо на Албанца, а онда... (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Twitter/dplsk

Fudbaleri Bešiktaša izgubili su u derbiju Superlige Turske. Tim čije boje brani srpski reprezentativac Dušan Vlahović poražen je od Trabzona rezultatom 0:2.

Bivši igrač Juventusa je odigrao celu utakmicu, a u jednom momentu je bio nadomak toga da se pokači i sa albanskim napadačem, Ernestom Mučijem.

Dan posle utakmice je na društvenim mrežama osvanuo snimak Vlahovića kako se našao u mini sukobu sa Mučijem. Krenuo je u jednom momentu Srbin ka njemu, ali je sve ubrzo sprečeno, pa nije došlo do većeg koškanja.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Na tabeli turske Superlige, vodi Galatasaraj sa 19 bodova, prati ga Amed koji ima dva poena manje.

Potom slede Fenerbahče i Trabzon sa po 16 bodova, dok je peti Bešiktaš sa 15 poena.

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