MARGETIĆ I KONAKOVIĆ UDARILI NA SRBE IZ REPUBLIKE SRPSKE: „Studentska lista“ treba da im bude zahvalna?! (VIDEO)

HRVATSKI novinar Domagoj Margetić javno je čestitao ministru spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinu Dinu Konakoviću zbog poteza kojim se, prema njegovim rečima, sprečava organizovanje glasanja na izborima u Srbiji preko diplomatskih predstavništava u BiH.

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Margetić je u snimku objavljenom na Instagramu otvoreno poručio da studenti i građani Srbije treba da budu zahvalni Konakoviću, dok je Srbe iz Republike Srpske koji bi glasali na izborima u Srbiji povezao sa navodnim izbornim malverzacijama.

Hrvatski novinar Domagoj Margetić izazvao je pažnju objavom na Instagramu u kojoj je otvoreno podržao potez ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Dine Konakovića, predstavljajući ga kao način da se spreči uticaj glasova iz Republike Srpske na izbore u Srbiji.

Margetić je otišao i korak dalje, poručivši da upravo studenti i građani Srbije treba da budu zahvalni Konakoviću na takvom postupanju.

„Studenti Srbije treba da budu zahvalni Dini Konakoviću!“

– Čestitam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dini Konakoviću na fenomenalnom diplomatskom potezu. Studenti Srbije, građanke i građani Srbije treba da budu zahvalni Dini Konakoviću jer je sprečio plan velike prevare Aleksandra Vučića – izjavio je Margetić.

On je zatim izneo tvrdnju da su Aleksandar Vučić i Milorad Dodik nameravali da glasovima iz Republike Srpske utiču na izborni rezultat u Srbiji.

– Da glasovima iz Republike Srpske krivotvore, falsifikuju izborne rezultate u Srbiji – naveo je Margetić, ne iznoseći u dostavljenom snimku konkretne dokaze za te optužbe.

Srbi iz Republike Srpske predstavljeni kao izborna pretnja?!

Posebno je upečatljivo to što Margetić svoj obračun sa Vučićem i Dodikom zasniva upravo na pitanju glasanja u Republici Srpskoj.

Umesto da govori o pojedinačnim dokazanim nepravilnostima, on čitav problem predstavlja kao pokušaj izborne manipulacije putem glasova koji dolaze sa teritorije Republike Srpske.

Takva retorika otvara ozbiljno pitanje: zašto se glasovi građana Srbije koji žive u Republici Srpskoj unapred dovode u vezu sa prevarom?

„Ako otvorite biračka mesta, isprazniću ambasadu!“

Margetić je zatim izneo svoju verziju poteza koji pripisuje Konakoviću.

– Dino Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, napravio je presedanski potez, ali pre svega častan i hrabar, ljudski hrabar potez – rekao je.

Prema Margetićevim tvrdnjama, Konaković je zapretio posledicama po diplomatske predstavnike Srbije ukoliko budu organizovana biračka mesta.

– Otvorite li izbore, izborna mesta u Bosni i Hercegovini, neće više biti nijednog Vučićevog diplomate u Bosni i Hercegovini. Isprazniću ambasadu – prepričao je Margetić poruku koju pripisuje Konakoviću.

Na taj način, kako proizlazi iz njegove izjave, pitanje glasanja građana Srbije u BiH pretvoreno je u otvoreni diplomatski sukob.

„Hvala ti, Dino!“ Margetić slavi potez protiv Vučića i Dodika

Margetić je tokom snimka više puta iznosio teške uvrede na račun Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, nazivajući ih kriminalcima i optužujući ih za navodne izborne malverzacije.

On je tvrdio da potez Konakovića onemogućava dvojicu političara da utiču na rezultate izbora u Srbiji putem glasanja u Republici Srpskoj.

– Dino, svaka ti čast! Hvala ti u ime svih nas pravdoljubivih Balkanaca, svih nas pravdoljubivih Bosanaca i Hercegovaca. Hrabar potez, Dino! – poručio je.

„I, naravno, studenti pobeđuju!“

Na kraju obraćanja Margetić je jasno povezao podršku Konakoviću sa očekivanim izbornim uspehom studenata u Srbiji.

– I, naravno, studenti pobeđuju – zaključio je.

Tako je hrvatski novinar u jednom snimku spojio podršku ministru spoljnih poslova BiH, optužbe na račun političkog rukovodstva Srbije i Republike Srpske i otvoreno navijanje za pobedu studenata na izborima u Srbiji.

Ostaje pitanje kako će predstavnici „Studentske liste“ reagovati na činjenicu da ih Margetić javno poziva da budu zahvalni Konakoviću zbog poteza koji je direktno povezao sa sprečavanjem glasanja iz Republike Srpske.