PORODIČNE VREDNOSTI I ZAJEDNIŠTO ILI MRŽNJA I NEKULTURA? Ovaj video pokazuje razliku između blokadera i Vučića (VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama nedavno se pojavio video koji poredi odnos prema porodici kod pristalica blokada i pristalica Aleksandra Vučića. U videu se vidi jasna razlika između dve suprotstavljene slike društva, s posebnim akcentom na porodične vrednosti, vaspitanje i međusobno poštovanje.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

U prvom delu videa prikazane su scene sa blokada i ponašanje pojedinih učesnika, uključujući vređanje, neprimerene postupke i nasilje. Nasuprot tome, drugi deo stavlja akcenat na porodične vrednosti, pristojnost i zajedništvo, povezanim sa pristalicama predsednika Srbije Aleksandra Vučića.



Poseban deo posvećen je porodici Aleksandra Vučića, od njegovih roditelja do njihove dece. Kroz ove kadrove ističu se značaj porodice, međusobne podrške i vaspitanja, uz poruku da su ljubav, poštovanje i zajedništvo temelj zdravog društva.

Video donosi poređenje dve političke strane kroz odnos prema porodici, vaspitanju i tradicionalnim vrednostima, stavljajući u prvi plan značaj porodične bliskosti, međusobnog poštovanja i zajedništva.