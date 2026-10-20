PORODIČNE VREDNOSTI I ZAJEDNIŠTO ILI MRŽNJA I NEKULTURA? Ovaj video pokazuje razliku između blokadera i Vučića (VIDEO)
NA DRUŠTVENIM mrežama nedavno se pojavio video koji poredi odnos prema porodici kod pristalica blokada i pristalica Aleksandra Vučića. U videu se vidi jasna razlika između dve suprotstavljene slike društva, s posebnim akcentom na porodične vrednosti, vaspitanje i međusobno poštovanje.
U prvom delu videa prikazane su scene sa blokada i ponašanje pojedinih učesnika, uključujući vređanje, neprimerene postupke i nasilje. Nasuprot tome, drugi deo stavlja akcenat na porodične vrednosti, pristojnost i zajedništvo, povezanim sa pristalicama predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Poseban deo posvećen je porodici Aleksandra Vučića, od njegovih roditelja do njihove dece. Kroz ove kadrove ističu se značaj porodice, međusobne podrške i vaspitanja, uz poruku da su ljubav, poštovanje i zajedništvo temelj zdravog društva.
Video donosi poređenje dve političke strane kroz odnos prema porodici, vaspitanju i tradicionalnim vrednostima, stavljajući u prvi plan značaj porodične bliskosti, međusobnog poštovanja i zajedništva.
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