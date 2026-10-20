Košarka

Nije samo Koloko! Zvezda potpisala još jednog centra pred derbi protiv Partizana!

С.С.

20. 10. 2026. u 19:53

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Crveno-beli sve jači na poziciji "petice".

Није само Колоко! Звезда потписала још једног центра пред дерби против Партизана!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju "gostuju" Partizanu u prvom evropskom večitom derbiju ove sezone.

Tim sa Malog Kalemegdana pokušaće u Beogradskoj areni da dođe do pete uzastopne pobede u sedmom kolu Evrolige, a pred okršaj sa crno-belima, podsetimo, kadar Ibona Navara pojačan je dovođenjem centra Kristijana Koloka iz NBA lige.

Tu se, ipak, Zvezda nije zaustavila, pa je pred okršaj sa najljućim rivalom, angažovala još jednu "peticu".

Juniorski reprezentativac Srbije, Luka Živojinović, koji zbog povrede nije igrao na prethodnom Evropskom prvenstvu, stavio je paraf na profesionalni ugovor sa crveno-belima.

FOTO: FIBA.Basketball

Ovaj momak igra na poziciji centra, visok je 210 centimetara i sada je postao još jedan u nizu talentovanih košarkaša, koji su kroz mlađe kategorije crveno-belog kluba uspeli da se izbore za seniorski tim.

Inače, Živojinović je rođen u Novom Sadu, a stigao je u Beograd kao kadet i priključio se Zvezdi.

On je nastupao za kadete i juniore Crvene zvezde, dok je bio deo nacionalnog tima Srbije i član ekipe do 18 godina koja se takmičila na Eurobasketu u uzrastu za košarkaše do 18 godina.

Kao i do sada, on će ostato deo juniorskog tima Zvezde.

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