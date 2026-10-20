LJajić i Lazović obišli radove - Pogledajte kako će izgledati internat FK Partizan (FOTO)
Čelnici kluba iz Humske proverili kako napreduje rekonstrukcija.
Fudbalski klub Partizan nedavno je najavio veliki projekat izgradnje internata za potrebe Omladinske škole, a danas su predsednik Rasim Ljajić (62) i generalni direktor Danko Lazović (43) obišli radove, koji su uveliko odmakli.
Objekat se nalazi u okviru Sportskog centra "Zemunelo", tačnije, pored novootvorenog mini-stadiona "Andrija Delibašić". Pre dve nedelje su čelnici crno-belih javno predočili plan i program, ali sada već postoje i prvi obrisi kako će sve to izgledati.
Reč je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata, čijom će realizacijom biti stvoreni znatno kvalitetniji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera. Tokom obilaska, prvi čovek kluba izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom i potvrdio da će prvi polaznici akademije biti smešteni već u martu naredne godine.
- Pre dve nedelje počela je rekonstrukcija objekta, koji će postati internat, odnosno Partizanova akademija. U ovoj fazi imaćemo 14 soba, a već na proleće moći ćemo da primimo prvu decu iz naših mlađih kategorija. Plan je da sve bude na jednom mestu – smeštaj, ishrana, oporavak, uz neposrednu blizinu terena Sportskog centra, što je posebno važno za svakodnevni rad i razvoj igrača - rekao je Ljajić, a potom dodao:
Mnogi su ovo obećavali godinama i zato razumem skepticizam koji je postojao kada smo najavili početak radova. Međutim, danas se jasno vidi da se obećano realizuje. Već u martu primićemo prve stanovnike Partizanove akademije, kojima želimo da obezbedimo najbolje uslove za razvoj u čitavom regionu.
Predsednik crno-belih uputio je i poziv svim partizanovcima koji su u mogućnosti da doprinesu realizaciji projekta. Kako je naglasio, nije reč samo o novčanim donacijama, već o pomoći u građevinskom materijalu, opremi i drugim sredstvima koja mogu da doprinesu kvalitetu i opremanju internata.
Prva faza obuhvata uređenje 14 dvokrevetnih i trokrevetnih soba, kao i zajedničkih prostorija namenjenih druženju i slobodnom vremenu, uključujući sadržaje poput bilijara i stonog tenisa. U drugoj fazi, čiji je završetak planiran do leta 2027. godine, predviđeno je uređenje još tri trokrevetna apartmana, spa-centra namenjenog oporavku sportista i teretane.
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