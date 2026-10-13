Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

13. 10. 2026. u 09:27

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

 "Sigurica" dana

19.00 Norćeping - Sundsval 1 (1,20)

19.30 O. Pajrets - TS Galaksi 1 (1,20)
20.45 Volvs - Bolton 1 (1,41)

Ukupna kvota: 2,03

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