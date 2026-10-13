"DELA GOVORE VIŠE OD SVIH NJIHOVIH LAŽI I UVREDA": Vučić objavio snimak sa jasnom porukom (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" objavio je video na svom Instagram nalogu uz poruku "Dela govore više od svih njihovih laži i uvreda", u kojem govori o kritikama na svoj račun, ulaganjima u zdravstvo, izgradnji puteva i železnica, kao i rastu broja formalno zaposlenih u Srbiji.

Foto: Printskrin Informer TV

"Ovaj ljigavi, monstruozni tip koji je uništio Srbiju"– to ste hiljadu puta mogli da čujete od voditelja na N1, Novoj S i drugih medija, koji su svakodnevno iznosili ovakve tvrdnje. Ali, da li ste ikada čuli konkretan razlog za takve optužbe?

U kojoj je tačno sferi društvenog života Srbija uništena?

Da li nam je situacija u zdravstvu lošija ili bolja? Mnogo je bolja. Izgrađeno je i obnovljeno više od 250 zdravstvenih objekata, dok se u prethodnom periodu nije ulagalo u tom obimu.

Kada je reč o putevima, za 12 godina urađeno je više nego u prethodnih 70 godina, o železnicama da i ne govorimo.

Danas imamo i 500.000 formalno zaposlenih više nego ranije.

Pa, u kojoj je to tačno sferi života situacija lošija?