"DELA GOVORE VIŠE OD SVIH NJIHOVIH LAŽI I UVREDA": Vučić objavio snimak sa jasnom porukom (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" objavio je video na svom Instagram nalogu uz poruku "Dela govore više od svih njihovih laži i uvreda", u kojem govori o kritikama na svoj račun, ulaganjima u zdravstvo, izgradnji puteva i železnica, kao i rastu broja formalno zaposlenih u Srbiji.
"Ovaj ljigavi, monstruozni tip koji je uništio Srbiju"– to ste hiljadu puta mogli da čujete od voditelja na N1, Novoj S i drugih medija, koji su svakodnevno iznosili ovakve tvrdnje. Ali, da li ste ikada čuli konkretan razlog za takve optužbe?
U kojoj je tačno sferi društvenog života Srbija uništena?
Da li nam je situacija u zdravstvu lošija ili bolja? Mnogo je bolja. Izgrađeno je i obnovljeno više od 250 zdravstvenih objekata, dok se u prethodnom periodu nije ulagalo u tom obimu.
Kada je reč o putevima, za 12 godina urađeno je više nego u prethodnih 70 godina, o železnicama da i ne govorimo.
Danas imamo i 500.000 formalno zaposlenih više nego ranije.
Pa, u kojoj je to tačno sferi života situacija lošija?
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