JAHORINOM ODJEKIVAO "RUZMARIN“: Veselili se mladi iz Srpske, Crne Gore i Srbije - Još jedan šamar za blokadere

PESMA "Ruzmarin" Merime Njegomir, koja je odjekivala tokom skupa u Kragujevcu, postala je jedan od prepoznatljivih muzičkih motiva predizborne kampanje Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Sada pažnju privlači i objava prema kojoj se poznati hit peva među mladima, u diskotekama i kafićima širom Srbije, ali i regiona.

Studenti iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore okupili su se sinoć na Jahorini, gde su zajedno zapevali poznatu pesmu „Ruzmarin“, a snimak njihovog okupljanja privukao je pažnju na društvenim mrežama.

Nacionačlno osvešćeni studenti grmeli su uz ovu pesmu i to je dokaz šta misle pravi studenti, mladi iz Crne Gore Srpske i Matice. a ustaše blokaderi će još jednom videti šta Srbija misli o njima.

Snimak je ujedno pokazao i drugačiju sliku studentskog okupljanja od one koja se poslednjih meseci često viđa tokom političkih protesta u Srbiji.

(24 Sedam)