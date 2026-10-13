Politika

JAHORINOM ODJEKIVAO "RUZMARIN“: Veselili se mladi iz Srpske, Crne Gore i Srbije - Još jedan šamar za blokadere

В.Н.

13. 10. 2026. u 12:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PESMA "Ruzmarin" Merime Njegomir, koja je odjekivala tokom skupa u Kragujevcu, postala je jedan od prepoznatljivih muzičkih motiva predizborne kampanje Aleksandra Vučića.

ЈАХОРИНОМ ОДЈЕКИВАО РУЗМАРИН“: Веселили се млади из Српске, Црне Горе и Србије - Још један шамар за блокадере

Foto: Printskrin/24 Sedam

Sada pažnju privlači i objava prema kojoj se poznati hit peva među mladima, u diskotekama i kafićima širom Srbije, ali i regiona.

Studenti iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore okupili su se sinoć na Jahorini, gde su zajedno zapevali poznatu pesmu „Ruzmarin“, a snimak njihovog okupljanja privukao je pažnju na društvenim mrežama.

Nacionačlno osvešćeni studenti grmeli su uz ovu pesmu i to je dokaz šta misle pravi studenti, mladi iz Crne Gore Srpske i Matice. a ustaše blokaderi će još jednom videti šta Srbija misli o njima.

Snimak je ujedno pokazao i drugačiju sliku studentskog okupljanja od one koja se poslednjih meseci često viđa tokom političkih protesta u Srbiji.

(24 Sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORUKE KOJE JE PAJTIĆ SLAO SARADNICIMA: Instrukcije za blokade, pritisak na institucije i delovanje plenuma! (FOTO)
Politika

0 3

PORUKE KOJE JE PAJTIĆ SLAO SARADNICIMA: Instrukcije za blokade, pritisak na institucije i delovanje plenuma! (FOTO)

Poruke koje je Bojan Pajtić tokom marta slao svojim saradnicima otkrivaju planove, smernice i konkretne instrukcije za dalje delovanje. U njima se razmatraju aktivnosti blokadera, uloga studentskih plenuma i zborova građana, kao i načini organizovanja i sprovođenja planiranih akcija. Ove poruke predstavljene su kao korpus delikti, odnosno ključni dokaz da je Pajtić imao značajnu ulogu u usmeravanju blokaderskih aktivnosti, uz instrukcije koje su njegovi saradnici trebalo dalje da prenesu i sprovedu u delo.

13. 10. 2026. u 11:31

Politika
Tenis
Fudbal
CIFRA JE OGROMNA: Evo koliko je Bosanac zaradio u Pinkovim zvezdama

CIFRA JE OGROMNA: Evo koliko je Bosanac zaradio u "Pinkovim zvezdama"