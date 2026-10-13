JAHORINOM ODJEKIVAO "RUZMARIN“: Veselili se mladi iz Srpske, Crne Gore i Srbije - Još jedan šamar za blokadere
PESMA "Ruzmarin" Merime Njegomir, koja je odjekivala tokom skupa u Kragujevcu, postala je jedan od prepoznatljivih muzičkih motiva predizborne kampanje Aleksandra Vučića.
Sada pažnju privlači i objava prema kojoj se poznati hit peva među mladima, u diskotekama i kafićima širom Srbije, ali i regiona.
Studenti iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore okupili su se sinoć na Jahorini, gde su zajedno zapevali poznatu pesmu „Ruzmarin“, a snimak njihovog okupljanja privukao je pažnju na društvenim mrežama.
Nacionačlno osvešćeni studenti grmeli su uz ovu pesmu i to je dokaz šta misle pravi studenti, mladi iz Crne Gore Srpske i Matice. a ustaše blokaderi će još jednom videti šta Srbija misli o njima.
Snimak je ujedno pokazao i drugačiju sliku studentskog okupljanja od one koja se poslednjih meseci često viđa tokom političkih protesta u Srbiji.
(24 Sedam)
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