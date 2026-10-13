ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Tvrdi da je Kijev obustavio napade na rafinerije, a da je Ukrajina opet bila meta

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski kazao je danas da njegova zemlja nije vršila napade na ruske rafinerije nafte niti na energetski sektor tokom dva dana otkako je američki predsednik Donald Tramp najavio energetsko primirje.

foto: Danylo Antoniuk / Zuma Press / Profimedia

On je na društvenoj mreži Iks napisao da se Rusija nije toga pridržavala i da je od sinoć napala Ukrajinu sa više stotina dronova na mlazni pogon, dronova-samoubica i balističkih projektila.

Z večora й po ceй čas rosіяni atakuvali Ukraїnu bіlьš nіž sotneю rіznih zasobіv napadu: reaktivnimi dronami, baražuюčimi boєpripasami ta balіstičnimi raketami. Značnu častinu іz cih atakuvalьnih zasobіv vdalosя zbiti. Ale, na žalь, ne vsі. U Harkovі buv zruйnovaniй zvičaйniй žitloviй budinok, rяtuvalьna operacія trivala faktično vsю nіč – šukali lюdeй pіd zavalami. Vіd cьogo udaru po budinku v Harkovі zaginuli čotiri lюdini. Moї spіvčuttя vsіm rіdnim ta blizьkim. Poraneno zagalom za odin večіr і tіlьki v Harkovі 41 lюdinu. Buv і dovolі pіdliй udar balіstikoю po Kiєvu – p’яtь raket, яkі vlučili po civіlьnій іnfrastrukturі. Щodo cьogo udaru, na žalь, ne bulo poperedžennя vіd partnerіv. Rozvіduvalьnі danі pro zapusk rosійsьkih balіstičnih raket dopomagaюtь rяtuvati žittя lюdeй, і ce odne z naйbіlьš kritičnih pitanь. Same ce dopomagaє zapobіgati vbivstvam, koli poperedžennя pro balіstiku є. Ukraїna ne zavdavala udarіv po rosійsьkій naftopererobcі й zagalom energeticі protяgom dvoh dіb іz momentu ogološennя Prezidentom Ameriki pripinennя vognю v energeticі. Ale Rosія ne posluhalasь Prezidenta Ameriki. Za ceй čas rosіяni atakuvali і našі energetičnі ob’єkti, і našu kritičnu іnfrastrukturu й dali absolюtno čіtkі signali, щo voni ne zbiraюtьsя utrimuvatisя vіd udarіv po Ukraїnі. Pіd udarami same za cі dvі dobi buli 19 regіonіv našoї kraїni. Naša pozicія nezmіnna: Ukraїna gotova do dzerkalьnih deeskalacійnih krokіv, і potrіben dієviй tisk na Rosію, щob deeskalacія bula. Vійni zaveršuюtьsя todі, koli agresor vіdčuvaє, щo u nьogo nemaє možlivostі vійnu zatяguvati. Tisk svіtu na Rosію spriяє same cьomu – nabližennю miru. Ale prяma či oposeredkovana pіdtrimka Rosії, galьmuvannя dopomogi Ukraїnі ta uskladnennя zahistu žittя vіd balіstiki – ce te, щo točno ne spracює na mir. Mir potrіben vsіm. Silьna Amerika, silьna Єvropa, silьnі partneri potrіbnі. Dяkuю vsіm, hto spravdі dopomagaє! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Naveo je da se Rusija nije obazirala na američkog predsednika i da je napala ukrajinska energetska postrojenja uprkos primirju.

- Devetnaest regiona naše zemlje našlo se na udaru samo u ova dva dana. Naš stav ostaje nepromenjen. Ukrajina je spremna na uzajamne korake ka deeskalaciji, a za ostvarivanje deeskalacije potreban je efikasan pritisak na Rusiju - naveo je Zelenski.

Ocenio je da direktna ili indirektna podrška Rusiji, usporavanje pomoći Ukrajini i otežavanje zaštite života od balističkih projektila sigurno neće pomoći u donošenju mira.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u nedelju da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno.

On je dodao su se obe strane saglasile sa tim dogovorom.

(Tanjug)

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