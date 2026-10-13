ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Tvrdi da je Kijev obustavio napade na rafinerije, a da je Ukrajina opet bila meta
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski kazao je danas da njegova zemlja nije vršila napade na ruske rafinerije nafte niti na energetski sektor tokom dva dana otkako je američki predsednik Donald Tramp najavio energetsko primirje.
On je na društvenoj mreži Iks napisao da se Rusija nije toga pridržavala i da je od sinoć napala Ukrajinu sa više stotina dronova na mlazni pogon, dronova-samoubica i balističkih projektila.
Naveo je da se Rusija nije obazirala na američkog predsednika i da je napala ukrajinska energetska postrojenja uprkos primirju.
- Devetnaest regiona naše zemlje našlo se na udaru samo u ova dva dana. Naš stav ostaje nepromenjen. Ukrajina je spremna na uzajamne korake ka deeskalaciji, a za ostvarivanje deeskalacije potreban je efikasan pritisak na Rusiju - naveo je Zelenski.
Ocenio je da direktna ili indirektna podrška Rusiji, usporavanje pomoći Ukrajini i otežavanje zaštite života od balističkih projektila sigurno neće pomoći u donošenju mira.
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u nedelju da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno.
On je dodao su se obe strane saglasile sa tim dogovorom.
(Tanjug)
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