Politika

SKANDAL NA GRANICI: Blokader Kule Perišić priveden, pronađene hiljade evra i skupocena vozila!

В.Н.

13. 10. 2026. u 12:19

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NIKOLINA Kaplarević objavila detalje slučaja Dragoslava Kuleta Perišića, poznatog podržavaoca studentskih blokada iz Aranđelovca, koji je, prema pisanju lokalnih medija, priveden na granici Srbije i Hrvatske. Pominju se desetine hiljada evra, BMW motocikl sa navodne Interpolove poternice, Ferrari i Porsche.

СКАНДАЛ НА ГРАНИЦИ: Блокадер Куле Перишић приведен, пронађене хиљаде евра и скупоцена возила!

Foto: Printskrin

Objava Nikoline Kaplarević na društvenoj mreži Iks izazvala je pažnju javnosti nakon što je iznela ozbiljne tvrdnje o Dragoslavu Kuletu Perišiću iz Aranđelovca, kojeg je označila kao jednog od vođa lokalnih blokadera.

- Skandal! Na graničnom prelazu Hrvatske i Srbije uhapšen vođa blokadera iz Aranđelovca – Dragoslav Kule Perišić! - napisala je Kaplarevićeva, iznoseći potom detalje o novcu i luksuznim vozilima koja su, prema njenim navodima, pronađena tokom policijskog postupanja.

O istom slučaju pisao je i portal Glas Aranđelovca, navodeći da je Perišić priveden, a potom odlukom postupajućeg tužioca pušten na slobodu, dok se provere nastavljaju.

Hiljade evra skrivene u prikolici, BMW na poternici?

Prema informacijama koje je objavila Kaplarevićeva, kod Perišića je pronađeno 29.000 evra, od čega je 19.000 evra privremeno oduzeto.

Novac je, kako se tvrdi, bio sakriven u posebnoj pregradi prikolice, što dodatno otvara pitanje njegovog porekla i razloga zbog kojih je na taj način transportovan preko granice.

Međutim, novac nije jedino što je privuklo pažnju nadležnih.

U kamperu je, prema objavljenim informacijama, pronađen i motocikl marke BMW, za koji se navodi da se nalazi na Interpolovoj poternici.

Nakon toga, kako piše Glas Aranđelovca, usledio je i pretres kuće, gde su zatečena dva luksuzna automobila – Ferrari sa registarskim tablicama Monaka i Porsche.

Portal navodi da su oba vozila oduzeta i poslata na veštačenje zbog sumnje u njihovo poreklo.

Perišić se oglasio: "Nisu me uhapsili!"

Posebno je zanimljivo što se, nakon što su informacije o njegovom privođenju dospele u javnost, oglasio i sam Perišić.

Na svom Fejsbuk profilu objavio je poruku u kojoj je negirao da je uhapšen, ali je istovremeno potvrdio da je bilo zadržavanja na granici i službenog sprovođenja.

- NISU ME UHAPSILI! U Srbiji se proneo glas da su me uhapsili. Dušmani će biti razočarani činjenicom da sam slobodan, živ i zdrav. Bilo je zadržavanja na granici, službenog sprovođenja do Beograda i Darosave itd. Zahvaljujem se policijskom vrhu na profesionalnom i odgovornom odnosu prema meni, kao i intervencijama iz Moskve i Pariza. Sa verom u Boga idemo u nove pobede. A u lovačkom raju pod Bukuljom stiže i drugo čokanjče sa rakijom, vruća pogača, kajmak, sir, patlidžani... Živeli dragi prijatelji!!! - napisao je Perišić.

Dakle, iako insistira na tome da nije uhapšen, Perišić sopstvenom objavom potvrđuje da je bio zadržan na granici i službeno sproveden do Beograda i Darosave.

Ono što, međutim, u svojoj objavi ne objašnjava jesu navodi o pronađenom novcu, motociklu i skupocenim automobilima.

Posebnu pažnju privlači i njegova tvrdnja o „intervencijama iz Moskve i Pariza“, bez objašnjenja ko je intervenisao, zbog čega i u kom svojstvu.

Tužilac ga pustio na slobodu, provere se nastavljaju

Prema pisanju Glasa Aranđelovca, nakon privođenja postupajući tužilac doneo je odluku da Perišić bude pušten na slobodu.

Isti izvor navodi da se provere vozila, porekla novca i ostalih okolnosti slučaja nastavljaju.

To znači da njegovo puštanje na slobodu, prema objavljenim informacijama, ne predstavlja i završetak provera koje su pokrenute.

Kaplarevićeva: Kule Perišiću, gde su sada moralne lekcije?

Pored informacija o postupanju policije, Nikolina Kaplarević otvorila je i pitanje političkog i moralnog kredibiliteta ljudi koji javno podržavaju studentske blokade.

- A sada se postavlja pitanje: kako neko ko drugima svakodnevno drži lekcije o moralu, snima se za društvene mreže i javno podržava studentske blokade može da se nađe u centru ovako ozbiljnog slučaja? - napisala je ona.

Potom se direktno obratila Perišiću:

- Kule Perišiću, gde su sada te moralne lekcije? Ako već javno prozivaš druge i predstavljaš se kao neko ko se bori za pravdu, onda bi valjalo da i sam odgovoriš na ozbiljna pitanja koja se otvaraju u vezi sa ovim slučajem.

Kaplarevićeva je u objavi označila i nalog "Studenti u blokadi", postavljajući pitanje:

- Da li vi uopšte imate nekog ko vas podržava, a da nije iz kriminogenog miljea?

(24 sedam)

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