Hrvat je velika pretnja za Zvezdu: Ima nestvaran niz, odbio Čelsi, Baloteli mu uzeo traku...

Od njega i te kako zavisi igra Lugana

Foto: Instagram/fclugano_official

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak veče igraju prvi meč u Ligi konferencije ove sezone, kada će od 18.45 gostovati LUganu, a ukoliko žele da zaustave napade domaćeg tima, moraće posebnu pažnju da obrate na Anta Grgića, vezistu švajcarskog kluba koji iza sebe ima izuzetno zanimljivu karijeru.

Ovaj 29-godišnji fudbaler hrvatskog porekla jedan je od najpouzdanijih izvođača jedanaesteraca u evropskom fudbalu, a svojim izjavama u prethodnim godinama pokazao je da nema problem da otvoreno govori o teškim trenucima, problemima u klubu i sopstvenim ambicijama.

Grgić je u avgustu 2026. stigao do čak 24 uzastopno realizovana penala u zvaničnim takmičenjima. Njegov niz posebno je impresivan kada se zna da je poslednji put promašio sa bele tačke 31. oktobra 2021. godine, dok je nosio dres Siona.

Švajcarski mediji detaljno su analizirali njegovu tehniku izvođenja penala. Grgić najpre prilazi lopti, usporava u završnici zaleta, posmatra golmana i potom bira stranu. Njegova rutina postala je zaštitni znak, a u avgustu ove godine još jednom je pokazao koliko je hladnokrvan kada je protiv Makabija iz Tel Aviva postigao pobedonosni pogodak iz jedanaesterca u plej-ofu za Ligu konferencije.

U razgovoru za švajcarsku televiziju RSI otkrio je i deo svoje pripreme.

– Na kraju svakog treninga izvedem po nekoliko penala kako bih zadržao sigurnost u svom udarcu – objasnio je Grgić, koji nije želeo da otkrije sve detalje svoje tehnike, uz poruku da ne želi da pomogne protivničkim golmanima da pronađu način da ga zaustave.

OD ODBIJANjA ČELSIJA DO BUNDESLIGE

Grgićev fudbalski put počeo je u Švajcarskoj, gde je prošao kroz mlađe reprezentativne selekcije i stekao reputaciju jednog od talentovanijih vezista svoje generacije. Prve seniorske korake napravio je u Cirihu, sa kojim je 2016. osvojio Kup Švajcarske.

Kao mlad igrač imao je priliku da ode u Čelsi, ali je odlučio da nastavi razvoj u domovini. Ubrzo je usledio transfer u Štutgart, sa kojim je izborio plasman u Bundesligu. Ipak, nije uspeo da se nametne kao standardan prvotimac nemačkog kluba, pa se njegova karijera nastavila u Sionu.

Upravo je u tom klubu prošao kroz najteže profesionalne trenutke. Sion je u sezoni 2022/23 ispao iz švajcarske Superlige, a Grgić je bio jedan od igrača koji su morali da se suoče sa posledicama loših rezultata i brojnih promena u klubu.

U intervjuu za „Korijere del Tićino“ u julu 2023. godine otvoreno je govorio o tome šta se dogodilo.

– Pre svega, moram da budem samokritičan. I sam sam očekivao više od iskustva u Sionu – priznao je Grgić, ne pokušavajući da odgovornost za sopstveni učinak prebaci isključivo na druge.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz Grgićeve karijere vezan je za Marija Balotelija, sa kojim je delio svlačionicu Siona.

Grgić je u jednom trenutku nosio kapitensku traku, ali je ona potom pripala italijanskom napadaču. Za vezistu koji je bio jedan od iskusnijih igrača u ekipi takva odluka nije bila jednostavna, ali nije želeo da od nje napravi javni sukob.

– Nije bilo lako i, naravno, radilo se o nečemu neuobičajenom. Ipak, to je bila samo jedna od brojnih neprijatnih situacija koje je klub doživeo tokom te sezone. Prihvatio sam odluku bez polemike i nisam joj pridavao preveliku važnost – objasnio je Grgić.

O Baloteliju je, uprkos svemu, govorio sa poštovanjem. Smatrao je da italijanski napadač nije uspeo da pokaže sve što može u švajcarskom fudbalu.

– Žao mi je što se stvari sa Marijom nisu odvijale onako kako smo očekivali. Možda nismo bili dovoljno povezani i složni da bismo mu omogućili da napravi razliku u Švajcarskoj – rekao je Grgić.

U drugom razgovoru za RSI otišao je i korak dalje u pohvalama nekadašnjem saigraču.

– Svi znamo kakve neverovatne kvalitete ima. Na terenu ih, nažalost, nije često pokazivao, ali smo na treninzima mogli mnogo puta da ih vidimo. Bilo je posebno deliti svlačionicu sa njim, jer je reč o posebnom igraču – poručio je vezista.

Grgić je u junu 2023. napustio Sion, posle ispadanja kluba iz elite, i prešao u Lugano. Taj transfer pokazao se kao važan korak u njegovoj karijeri, jer je u novoj sredini dobio priliku da ponovo izgradi status pouzdanog prvotimca.

IZJAVA KOJA JE UZBURKALA ŠVAJCARSKU

Grgić se ni u Luganu nije ustručavao da javno govori o ambicijama i problemima ekipe. U aprilu 2026. godine, posle remija sa Jang Bojsom, izjavio je da bi izostanak plasmana u evropska takmičenja mogao da izazove ozbiljne promene u svlačionici.

– Ako ne odemo u Evropu, pola ekipe će želeti da ode – glasila je njegova izjava koju su preneli švajcarski mediji.

Takva poruka izazvala je raspravu u javnosti, jer je došla u trenutku kada se od Lugana očekivalo da se bori za visok plasman i mesto na evropskoj sceni. Trener Matija Kroči-Torti morao je da se osvrne na Grgićeve reči, ali nije želeo da od njih napravi veći sukob.

Grgićeva izjava tako je otvorila pitanje ambicija Lugana, ali i odnosa između rezultata, evropskih takmičenja i budućnosti pojedinih fudbalera.

ŠTA TO ZNAČI ZA CRVENU ZVEZDU?

U susretu sa Crvenom zvezdom, Grgić predstavlja igrača čiji značaj nije ograničen samo na organizaciju igre u veznom redu. Njegova sigurnost sa bele tačke, iskustvo iz nemačkog i švajcarskog fudbala i sposobnost da preuzme odgovornost u važnim trenucima čine ga jednim od fudbalera koje crveno-beli moraju pažljivo da prate.

Njegova karijera nije bila pravolinijska: od trofeja sa Cirihom i Bundeslige, preko teškog perioda u Sionu i gubitka kapitenske trake, do stabilnije uloge u Luganu. Međutim, upravo je iz takvih iskustava izgradio reputaciju igrača koji ume da se nosi sa pritiskom.

Na 10 mečeva u švajcarskom šampionatu ima četiri asistencije, dok je među najbolje ocenjenim igračima Lugana. Takođe, važan je za kreiranje napada, distribuciju lopte i prekide.