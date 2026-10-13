POGOĐENA KVOTA 26,70! Prošao je i naš poluvreme-kraj tiket: Ovo su današnji predlozi za prolaz iz prelaza

POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

Foto: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia

Još jednom se potvrdilo da je italijanska Serija C "meka" za odigravanje tipa X-X, a to se možete uveriti uvidom na ovaj link OVDE gde smo vam predložili utakmice Peskara - Gvdonija (0:0, 1:1) i Barleta - kaveze (1:1, 1:1).

Za danas smo vam pripremili tri para, a jedan od njih opet dolazi iz Serije C i opet "tipujemo" a šta drugo nego X-X.

Prelazi za utorak 16.00 Juventus U23 - Lumecane X-X (5,30)

19.00 Norćeping - Sundsval 1-1 (1,60)

21.00 Viking - Bajern Minhen 2-2 (1,40) Ukupna kvota: 11,87