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POGOĐENA KVOTA 26,70! Prošao je i naš poluvreme-kraj tiket: Ovo su današnji predlozi za prolaz iz prelaza

Olja Mrkić

13. 10. 2026. u 08:50

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POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

ПОГОЂЕНА КВОТА 26,70! Прошао је и наш полувреме-крај тикет: Ово су данашњи предлози за пролаз из прелаза

Foto: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia

Još jednom se potvrdilo da je italijanska Serija C "meka" za odigravanje tipa X-X, a to se možete uveriti uvidom na ovaj link OVDE gde smo vam predložili utakmice Peskara - Gvdonija (0:0, 1:1) i Barleta - kaveze (1:1, 1:1).

Za danas smo vam pripremili tri para, a jedan od njih opet dolazi iz Serije C i opet "tipujemo" a šta drugo nego X-X.

Prelazi za utorak

16.00 Juventus U23 - Lumecane X-X (5,30)
19.00 Norćeping - Sundsval 1-1 (1,60)
21.00 Viking - Bajern Minhen  2-2 (1,40)

Ukupna kvota: 11,87

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