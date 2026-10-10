PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Subota
18.30 Mančester junajted - Totenhem GG (1.55)
20.45 Napoli - Frozinone D 2-4 (1.60)
21.00 Real Madrid - Viljareal GG (1.45)
Ukupna kvota: 5.75
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