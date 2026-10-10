Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

10. 10. 2026. u 17:06

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Subota

18.30 Mančester junajted - Totenhem GG (1.55)

18.45 Fejenord - Az Alkmar GG&3+ (1.60)
20.45 Napoli - Frozinone D 2-4 (1.60)
21.00 Real Madrid - Viljareal GG (1.45)

Ukupna kvota: 5.75

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