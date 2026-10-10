BLOKADERKA POSTALA "DEMONSKI" POLIGLOTA, KODNO IME: Crknite svi
BLOKADERSKO ludilo i mržnja ne jenjavaju, a "urbana" blokaderska elita je opet pokazala svoje pravo lice.
Ovog puta su zacementirala ono što već cela Srbija zna, da mrze sve što je Srpsko i teže ka uništenju ove nacije koja je pod moćnim rukovodstvom Aleksandra Vučića dostigla svoj zenit!
Na pomen imena generala Ratka Mladića beže kao đavo od krsta, u momentu im se oči napune besa, a usta im zavape od besnila! Mrze ortodoksnu Srbiju, neše čojstvo i integritet obzirom da im je Bakir Izejbegović jedan od lažnih "ikona" u koje se kunu! Blokaderi, želite navodno da spasite Srbiju, a muslimani vam prave liste?!
Dotična gospođa, ako je tako možemo nazvati nakon što je počela najgnusnije da proklinje poštenog Srbina, na pomen Milorada Dodika i generala Ratka Mladića počela je da govori vrlo čudnim ako se možemo usuditi i reći zlim dijalektom.
Da li su je zaposeli demoni ili šejtani, ne možemo tvrditi ali možemo zasigurno tvrditi da ju je zaposela blokaderska propaganda. Jezik mržnje nikad nije prolazio u Srbiji, zemlji vitezova, tako da neće ni sad! Ortodoksna jaka Srbija neće dozvoliti izdajicama kojima muslimani prave liste da proširi svoju bolest i uništi što je građeno godinama!
Pristojna Srbija neće okrenuti glavu kad nam kunu decu, prete silovanjem, nabijanjem na kolac i sličnim gnusnim željama! Srbija će 25.oktobra pokazati da nam strane plaćeničke falange neće oduzeti zemlju!
(24sedam)
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