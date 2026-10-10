GORI NAJVEĆA BUGARSKA ARENA: Mile Kitić pred veliki jubilej sa publikom u Sofiji (FOTO)
LEGENDARNI pevač Mile Kitić priredio je muzički spektakl u prepunoj areni „8888“ u Sofiji, gde je publiku oduševio svojim najvećim hitovima.
Još jednom je potvrdio da njegove pesme podjednako vole generacije koje su uz njih odrastale, ali i mlađa publika.
Sličan doček doživeo je i u junu, na dva koncerta „Južnog vetra“, kada su ga obeležile ovacije i skandiranje publike.
Takve scene prate ga širom sveta, a pune dvorane i pesme koje se pevaju u glas svedoče o trajnosti njegove popularnosti.
U susret sledećoj godini, kada obeležava 55 godina karijere, ostaje pitanje čime će Mile iznenaditi publiku i da li priprema posebno iznenađenje za veliki jubilej.
Ako je suditi po energiji koju i danas donosi na scenu, njegova priča daleko je od završene.
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