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GORI NAJVEĆA BUGARSKA ARENA: Mile Kitić pred veliki jubilej sa publikom u Sofiji (FOTO)

Dušan Cakić

10. 10. 2026. u 23:14

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LEGENDARNI pevač Mile Kitić priredio je muzički spektakl u prepunoj areni „8888“ u Sofiji, gde je publiku oduševio svojim najvećim hitovima.

ГОРИ НАЈВЕЋА БУГАРСКА АРЕНА: Миле Китић пред велики јубилеј са публиком у Софији (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Još jednom je potvrdio da njegove pesme podjednako vole generacije koje su uz njih odrastale, ali i mlađa publika.

Sličan doček doživeo je i u junu, na dva koncerta „Južnog vetra“, kada su ga obeležile ovacije i skandiranje publike.

Foto: Privatna arhiva

Takve scene prate ga širom sveta, a pune dvorane i pesme koje se pevaju u glas svedoče o trajnosti njegove popularnosti.

U susret sledećoj godini, kada obeležava 55 godina karijere, ostaje pitanje čime će Mile iznenaditi publiku i da li priprema posebno iznenađenje za veliki jubilej.

Foto: Privatna arhiva

Ako je suditi po energiji koju i danas donosi na scenu, njegova priča daleko je od završene.

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