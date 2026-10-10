Fudbal

Rutinski trijumf Nikolićevog AEK-a: Mrežu zatresao i Mijat Gaćinović

В.М.

10. 10. 2026. u 21:18

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Fudbaleri AEK-a iz Atine pobedili su večeras na svom terenu OFI rezultatom 3:0 u meču šestog kola grčkog prvenstva.

Рутински тријумф Николићевог АЕК-а: Мрежу затресао и Мијат Гаћиновић

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Golove za AEK postigli su Felipe Relvas u 41, Arold Mukudi u 83. i Mijat Gaćinović u 90+3. minutu.

Trener AEK-a Marko Nikolić uveo je Gaćinovića u igru u 88. minutu, umesto Luke Jovića, a ovaj je par minuta kasnije zatresao mrežu i potvrdio rutinski trijumf akutelnog šampiona Grčke.

OFI je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Aitor Kantalapiedra dobio drugi žuti karton u 66. minutu.

AEK je drugoplasirani na tabeli grčkog prvenstva sa 14 bodova, a vodeći Panatinaikos ima 15 i odigranu utakmicu manje.

Ekipa iz Atine će narednu utakmicu u domaćem prvenstvu igrati protiv Panetolikosa.

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