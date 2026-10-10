Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

10. 10. 2026. u 12:59

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/Peter Klaunzer/Keystone via AP

Subota

14.00 Valerenga 2 - Frig Oslo GG (1,17)

17.00 Cirih - Tun GG (1,37)
18.00 Kavkab Marakeš - Itihad R. Tanger GG (2,25)

Ukupna kvota: 3,60

 

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