Fudbal

Barselona može i bez Rafinje: Katalonci razbili Hetafe i nastavili neverovatan niz

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 10. 2026. u 21:24

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ŠAMPION Španije pokazao da može i bez Rafinje.

Барселона може и без Рафиње: Каталонци разбили Хетафе и наставили невероватан низ

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Tamo gde je stala pre reprezentativne pauze, Barselona je nastavila i posle. Katalonci su u 8. kolu La lige pobedili Hetafe sa 3:0.

Nije Hansi Flik mogao da računa na Rafinju na ovom meču, no ni to nije bio problem za domaće da upišu novi prvenstvni trijumf.

Samo dva minuta bilo je potrebno Barseloni da povede, a mrežu gostiju zatresao je Entoni Gordon kome je ovo bio prvi gol u šampionatu.

Priliku od starta dobio je i Gabrijel Žesus i pokazao je da i dalje zna da postiže pogotke. Brazilac je u 30. minutu duplirao prednost.

Pobedu Katalonaca potvrdio je Žil Kunde koji je u 73. minutu iskoristio dodavanje Lamina Jamala i postavio konačan rezultat.

Barselona je nastavila neverovatan niz. I dalje je maksimalna i posle osam utakmica ima 24 boda. Hetafe je na 13. mestu sa osam.

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