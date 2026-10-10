Barselona može i bez Rafinje: Katalonci razbili Hetafe i nastavili neverovatan niz
ŠAMPION Španije pokazao da može i bez Rafinje.
Tamo gde je stala pre reprezentativne pauze, Barselona je nastavila i posle. Katalonci su u 8. kolu La lige pobedili Hetafe sa 3:0.
Nije Hansi Flik mogao da računa na Rafinju na ovom meču, no ni to nije bio problem za domaće da upišu novi prvenstvni trijumf.
Samo dva minuta bilo je potrebno Barseloni da povede, a mrežu gostiju zatresao je Entoni Gordon kome je ovo bio prvi gol u šampionatu.
Priliku od starta dobio je i Gabrijel Žesus i pokazao je da i dalje zna da postiže pogotke. Brazilac je u 30. minutu duplirao prednost.
Pobedu Katalonaca potvrdio je Žil Kunde koji je u 73. minutu iskoristio dodavanje Lamina Jamala i postavio konačan rezultat.
Barselona je nastavila neverovatan niz. I dalje je maksimalna i posle osam utakmica ima 24 boda. Hetafe je na 13. mestu sa osam.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Zvezda spremna za Lugano: Crveno-beli u drugom poluvremenu slomili Radnički (FOTO/VIDEO)
10. 10. 2026. u 20:51
Kakav uspeh: Ispisana istorija u Pekingu
10. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)