Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

О.М.

10. 10. 2026. u 11:42

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Deltamike Images. / Alamy / Profimedia

Subota

16.00 Jork - Nortampton 3+ (1,73)

Jork je pokazao da se nije vratio u Ligu dva samo da bi popunio broj, pa početak vikenda dočekuje na šestom mestu. Samo Barnet je postigao više golova od Jorka (16), od kojih je čak 12 palo na domaćem terenu. Sada mu u goste dolazi Nortampton, koji je slavio samo jednom u prvih sedam ligaških utakmica i osvojio svega bod u tri gostovanja.

16.00 Dandi junajted - Hibernijan GG (1,51)
Hibernijan nije uspeo da sačuva mrežu ni na jednom gostovanju ove sezone, a na šest od sedam njegovih utakmica oba tima su postigla bar po gol. Dandi junajted je primio gol na sve tri domaće prvenstvene utakmice, uključujući dva remija rezultatom 1:1.

21.30 Akademiko V. - Eštoril 1 (2,32)

Eštoril je izgubio pet od poslednjih šest prvenstvenih utakmica, uključujući sva tri gostovanja. Akademiko Vizeu je pre pauze nanizao tri pobede i ima priliku da osvoji još tri boda.

Ukupna kvota: 6,06

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