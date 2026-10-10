Uznemirujuće scene u BiH: Autobus sa fudbalerima sleteo s puta!

Utakmica devetog kola Druge lige Federacije BiH – Centar, između Goražda i Famosa iz Hrasnice, neće biti odigrana prema prvobitnom rasporedu, nakon što je gostujuća ekipa doživela saobraćajnu nezgodu tokom putovanja na susret.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Autobus u kojem su se nalazili fudbaleri Famosa i članovi stručnog štaba iz za sada nepoznatih razloga sleteo je sa puta. Prema dostupnim informacijama, incident je, srećom, prošao bez težih posledica po igrače. Nijedan fudbaler nije povređen, dok je vozač zadobio lakše povrede u vidu ugruvanosti.

Ipak, neprijatno iskustvo i šok koji su članovi ekspedicije preživeli uticali su na njihovo stanje, zbog čega nije bilo uslova da ekipa izađe na teren. Nakon incidenta, fudbaleri i stručni štab krenuli su nazad ka Hrasnici.

Otkazivanje utakmice potvrdio je i FK Goražde, koji je putem zvaničnog saopštenja obavestio javnost da duel sa Famosom neće biti odigran u planiranom terminu.

Iz kluba su naveli da je odluka doneta zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo gostujući tim na putu prema Goraždu, kao i okolnosti u kojima se ekipa našla nakon incidenta. Novi datum odigravanja susreta biće određen naknadno, a javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena.

U ovom trenutku najvažnije je da su fudbaleri Famosa izbegli povrede. O terminu odigravanja odloženog meča odlučivaće se naknadno.