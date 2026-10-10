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Pozavideo bi mu i Milorad Čavić! Rus "razvalio" konkurenciju i oborio svetski rekord (VIDEO)

В.М.

10. 10. 2026. u 22:58

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Ruski plivač Jegor Kornev priredio je pravi spektakl na finalnom mitingu Svetskog kupa u Taškentu, gde je stigao do svetskog rekorda u disciplini 50 metara delfin stilom!

Позавидео би му и Милорад Чавић! Рус развалио конкуренцију и оборио светски рекорд (ВИДЕО)

Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Mladi as je u subotu demonstrirao neverovatnu brzinu i deonicu preplivao za svega 21,28 sekundi, čime je postavio novi najbolji rezultat u istoriji ove discipline. Njegov podvig zvanično je potvrdila i Svetska plivačka federacija.

Kornev je tako za četiri stotinke nadmašio dosadašnji svetski rekord, koji je držao Švajcarac Noe Ponti. On je u decembru 2024. godine, na Svetskom prvenstvu u Budimpešti, ostvario rezultat od 21,32 sekunde.

Ruski plivač do istorijskog rezultata stigao je impresivnim nastupom. Prvih 25 metara prešao je za 9,60 sekundi, dok mu je za drugu polovinu trke bilo potrebno 11,68 sekundi.

Borba za preostala mesta na pobedničkom postolju takođe je bila zanimljiva. Australijanac Ajzak Kuper i predstavnik Singapura Teong Cen Vei podelili su drugo mesto, pošto su obojica ostvarila vreme od 21,96 sekundi.

Kornev je tako u Taškentu stigao do rezultata koji će ostati upisan u istoriji svetskog plivanja.

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