„JEDNOM KAPITEN, ZAUVEK JEDAN OD NAS“: Spektakularan doček za Tadića u Amsterdamu (VIDEO)

Ponovo je zaigrao srpski vezista na stadionu na kome je beležio najbolje partije u karijeri.

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Srpski fudbaler Dušan Tadić ponovo je kročio na travu „Johan Krojf arene“, ovog puta kao igrač NEC Najmegena, a navijači Ajaksa pokazali su da nisu zaboravili sve što je srpski reprezentativac uradio za njihov klub.

Pred duel osmog kola holandske Eredivizije, na tribinama je osvanuo transparent sa porukom:

„Jednom kapiten, zauvek jedan od nas“. Tadić je dočekan ovacijama tokom predstavljanja igrača NEC-a, dok su ostali fudbaleri gostujućeg tima dobili zvižduke.

♥️♥️♥️ https://t.co/kmHoDFAFMz — AFC Ajax (@AFCAjax) October 10, 2026

Bio je to prvi Tadićev povratak na stadion Ajaksa od odlaska iz Amsterdama, gde je tokom pet sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe. U dresu holandskog velikana zabeležio je 241 nastup, a vrhunac tog perioda bilo je plasiranje u polufinale Lige šampiona, u sezoni u kojoj je Ajaks predvodio Erik ten Hag, uz onaj čuveni meč sa Realom u Madridu.

Posle rastanka sa „kopljanicima“, srpski fudbaler je dve sezone proveo u Fenerbahčeu, a potom je jednu godinu igrao za Al Vahdu. Njegov povratak u holandski fudbal mnoge je iznenadio, posebno zbog izbora NEC-a, ekipe koja je prethodne sezone završila na trećem mestu u Erediviziji.

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