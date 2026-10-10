NEVIĐENA PODRŠKA IZ NIŠA! Jasna poruka više od 3.000 medicinara: Apolitični javno podržali listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija! (FOTO)
PREKO 3.000 zdravstvenih radnika i građana u Nišu pružio podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Apolitični lekari poručuju: Pacijent je svetinja!
Više od tri hiljade zdravstvenih radnika i građana su pružili svoju podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na trbini "Ujedinjeni za zdravlje" u Nišu.
Prvi put, apolitički lekari javno su podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Dr Nenad Ilić i doc. dr Mlađan Golubović, ističući da nastupaju kao apolitični lekari, javno su podržali listu broj jedan, „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.
- Ja svojim imenom i prezimenom snažno podržavam listu broj jedan, ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’, jer je Aleksandar Vučić podigao UKC Niš, gradi novo porodilište i ulaže u razvoj zdravstva u Srbiji - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.
VELIKO INTERESOVANjE ZA TRIBINU "UJEDINjENI ZA ZDRAVLjE"
Više od tri hiljade zdravstvenih radnika i građana okupilo se na zdravstvenoj tribini "Ujedinjeni za zdravlje" u Nišu, pokazujući veliko interesovanje za pitanja zdravstvene zaštite, ulaganja u zdravstveni sistem i budućnost zdravstva u Srbiji.
Tribina je bila prilika da se razgovara o značaju dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite, unapređenju uslova lečenja i položaju pacijenata, ali i o rezultatima i projektima koji se realizuju u zdravstvenim ustanovama.
Posebnu pažnju privukla je podrška koju su dr Nenad Ilić i doc. dr Mlađan Golubović javno izrazili listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglašavajući da nastupaju kao apolitični lekari.
LAZAREVIĆ: "PACIJENT JE SVETINjA, BRIGA ZA SVAKOG ČOVEKA JE NAŠA MISIJA"
Doc. dr Milan Lazarević istakao je da su ulaganja u zdravstvo, razvoj Univerzitetskog kliničkog centra Niš i izgradnja novog porodilišta od posebnog značaja za građane juga Srbije.
- Za mene je pacijent svetinja. Zdravstvo mora da bude u službi građana, a naš posao je da svakom čoveku obezbedimo brigu, pažnju i najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Građani juga Srbije zaslužuju savremene uslove lečenja, modernu opremu i stručne medicinske timove.
Izgradnja novog porodilišta predstavlja ulaganje u budućnost Srbije, u naše porodice, majke i decu. To je projekat koji ima značaj za čitav region i za generacije koje dolaze.
Moramo da nastavimo da razvijamo zdravstveni sistem, da unapređujemo uslove rada i da pacijent bude u središtu svake naše odluke. Briga za svakog čoveka nije samo poruka, već obaveza koju svakodnevno moramo da ispunjavamo - poručio je Lazarević.
NOVO PORODILIŠTE I RAZVOJ UKC NIŠ ZA BUDUĆNOST JUGA SRBIJE
Izgradnja novog porodilišta jedan je od važnih projekata za budućnost zdravstva u Nišu i čitavom regionu. Savremeni uslovi za porođaj i negu majki i novorođenčadi predstavljaju značajno ulaganje u zdravlje stanovništva i kvalitet zdravstvene zaštite.
Razvoj UKC Niš, unapređenje medicinskih usluga i ulaganje u opremu i kadrove od posebnog su značaja za građane juga Srbije, koji zaslužuju da što veći broj zdravstvenih usluga dobiju u svojoj sredini, bez potrebe da zbog lečenja odlaze u Beograd.
Poruke sa tribine "Ujedinjeni za zdravlje" usmerene su na značaj razvoja zdravstva, brige o pacijentima i stvaranja uslova za kvalitetnije lečenje: Briga za svakog čoveka, to je naša misija.
Kurir.rs
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