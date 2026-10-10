Preminuo gradonačelnik Subotice Stevan Bakić u 59. godini

GRADONAČELNIK Subotice Stevan Bakić preminuo je večeras u 59. godini posle duge i teške bolesti.

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Bakić je rođen je 1967. godine. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Ekonomskoj srednjoj školi u Titogradu, gde je 1985. godine diplomirao sa zvanjem ekonomskog tehničara.

Nakon završene srednje škole, 1986. godine uspešno je završio Školu rezervnih oficira u Bileći i stekao čin kapetana u rezervnom sastavu.

Više obrazovanje nastavio je na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu, gde je diplomirao 1999. godine i stekao zvanje višeg sportskog trenera. Istovremeno je unapređivao svoje obrazovanje u oblasti fizičke kulture i 2002. godine diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Nišu, sa zvanjem profesora fizičke kulture.

Svoje obrazovanje zaokružio je u oblasti ekonomije, diplomirajući 2006. godine na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici, gde je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 21. avgusta 2020. obavlja funkciju gradonačelnika Subotice.

(Informer)