BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

SUBVENCIJE namenjene mladima za život i rad na selu (poput bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, paketa podrške za pokretanje biznisa, kao i poljoprivrednih subvencija i kredita) nesumnjivo predstavljaju snažan podsticaj i daju vidljive rezultate, ali stručna javnost ističe da one nisu dovoljne same po sebi da u potpunosti zaustave depersonalizaciju i iseljavanje ruralnih sredina.