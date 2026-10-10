Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

O. M.

10. 10. 2026. u 13:13

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

17.30 Novara - Ćitadela X (3,10)

17.30 Ostia Mare - Pjaneze X (3,20)

Kvota: 9,92

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