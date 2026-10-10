TOPOLA - VINSKA PRESTONICA ŠUMADIJE: Mali dobio grožđe na poklon, podelio utiske, pa pozvao građane da glasaju za oučvanje ove lepote

MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali podelio je svoje utiske uz Topole.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- Topola, vinska prestonica Šumadije. Ovaj epitet nosi s punim pravom. Tradicija i kultura vinogradarstva odišu na svakom koraku i sve ukazuje na to da je Topola jedan od najvažnijih centara vinske kulture u Srbiji.

Posebno je tako za vreme manifestacije koja slavi grožđe, vino, vinogradare i bogato narodno stvaralaštvo.

I ja sam danas imao priliku budem deo te manifestacije, da budem deo 63. Olpenačke berbe i Sabora izvornog narodnog stvaralaštva koji se održava u Topli. Da vidim koliko Oplenačko vinogorje ima dugu tradiciju uzgajanja vinove loze.

Uživao sam u razgovoru sa vrednim domaćinima, vinogradarima, koji su predstavili svoja vina i koji su me upoznali sa planovima za naredni period.

Još jednom se pokazalo da vinogradarstvo i vinarstvo u Srbiji predstavljaju bogatu tradiciju, uz snažan savremeni razvoj.

Video sam i koliko nam je bogato narodno stvaralaštvo koje predstavlja temelj kulturnog identiteta jednog naroda.

Očuvanje tradicije i narodnog stvaralaštva ima neprocenjiv značaj za svaki narod.

I zato je glas za listu pod brojem jedan, listu Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, glas za očuvanje tradicije, ali i glas za razvoj i napredak moderne Srbije.

To je glas da nastavimo da idemo napred čuvajući naše narodno stvaralaštvo.. Da nastavimo sa aktivnim ulaganjem u vinogradarstvo i vinarstvo. Da podstaknemo mlade da ostanu na svojoj dedovini, da tu zasnivaju porodice. Da svi zajedno, ujedinjeni, učinimo Srbiju još boljim mestom za život - napisao je Mali na instagramu.