TOPOLA - VINSKA PRESTONICA ŠUMADIJE: Mali dobio grožđe na poklon, podelio utiske, pa pozvao građane da glasaju za oučvanje ove lepote
MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali podelio je svoje utiske uz Topole.
- Topola, vinska prestonica Šumadije. Ovaj epitet nosi s punim pravom. Tradicija i kultura vinogradarstva odišu na svakom koraku i sve ukazuje na to da je Topola jedan od najvažnijih centara vinske kulture u Srbiji.
Posebno je tako za vreme manifestacije koja slavi grožđe, vino, vinogradare i bogato narodno stvaralaštvo.
I ja sam danas imao priliku budem deo te manifestacije, da budem deo 63. Olpenačke berbe i Sabora izvornog narodnog stvaralaštva koji se održava u Topli. Da vidim koliko Oplenačko vinogorje ima dugu tradiciju uzgajanja vinove loze.
Uživao sam u razgovoru sa vrednim domaćinima, vinogradarima, koji su predstavili svoja vina i koji su me upoznali sa planovima za naredni period.
Još jednom se pokazalo da vinogradarstvo i vinarstvo u Srbiji predstavljaju bogatu tradiciju, uz snažan savremeni razvoj.
Video sam i koliko nam je bogato narodno stvaralaštvo koje predstavlja temelj kulturnog identiteta jednog naroda.
Očuvanje tradicije i narodnog stvaralaštva ima neprocenjiv značaj za svaki narod.
I zato je glas za listu pod brojem jedan, listu Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, glas za očuvanje tradicije, ali i glas za razvoj i napredak moderne Srbije.
To je glas da nastavimo da idemo napred čuvajući naše narodno stvaralaštvo.. Da nastavimo sa aktivnim ulaganjem u vinogradarstvo i vinarstvo. Da podstaknemo mlade da ostanu na svojoj dedovini, da tu zasnivaju porodice. Da svi zajedno, ujedinjeni, učinimo Srbiju još boljim mestom za život - napisao je Mali na instagramu.
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