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OVO JE DOKAZ DA SE ISPLATI IGRATI AZIJSKI HENDIKEP

Olja Mrkić

10. 10. 2026. u 11:20

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PSV sada nije pokrio hendikep −2 u devet od poslednjih 11 međusobnih susreta sa Herenvenom

ОВО ЈЕ ДОКАЗ ДА СЕ ИСПЛАТИ ИГРАТИ АЗИЈСКИ ХЕНДИКЕП

Foto: Depositphotos

Azijski hendikep je tržište fudbalskog klađenja gde jedan tim dobija virtuelnu prednost ili nedostatak pre početka.

Popularan je jer nudi dva suprotstavljena izbora i može smanjiti ili potpuno ukloniti efekat nerešenog ishoda, u zavisnosti od vrednosti hendikepa.

TIP vam je juče predložio azijski hendikep za utakmicu holandske lige PSV - Herenven gde smo "gađali" dvojku na Herenven uz azijski hendikep +2.

Očekivano je bilo da šampion pobedi, ali uz azijski hendikep od +2 na Herenven kladionici je trebalo da PSV dobije najmanje tri razlike kako bi nam uzeo uplatu. Pošto su Filipsovci dobili "samo" 2:0 mi smo dobili povraćaj uloženog novca.

Za danas smo vam pripremili meč engleske Lige dva u kome Svindon dočekuje Kru Aleksandru gde "gađamo" azijski hendikep +0,25 na domaćina.

Ovo igramo umesto duple šanse 1X jer verujemo u pobedu domaćina više nego u nerešeno. Ako Svindon izgubi svakako gubimo ulog, ako odigra nerešeno dobijamo nešto manje novca nego da smo igrali duplu šansu 1X, ali zato dobijamo više ako pobedi.

NAŠ TIP: Svindon AX+0,25 (kvota 1,63)

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