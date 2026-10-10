OVO JE DOKAZ DA SE ISPLATI IGRATI AZIJSKI HENDIKEP
PSV sada nije pokrio hendikep −2 u devet od poslednjih 11 međusobnih susreta sa Herenvenom
Azijski hendikep je tržište fudbalskog klađenja gde jedan tim dobija virtuelnu prednost ili nedostatak pre početka.
Popularan je jer nudi dva suprotstavljena izbora i može smanjiti ili potpuno ukloniti efekat nerešenog ishoda, u zavisnosti od vrednosti hendikepa.
TIP vam je juče predložio azijski hendikep za utakmicu holandske lige PSV - Herenven gde smo "gađali" dvojku na Herenven uz azijski hendikep +2.
Očekivano je bilo da šampion pobedi, ali uz azijski hendikep od +2 na Herenven kladionici je trebalo da PSV dobije najmanje tri razlike kako bi nam uzeo uplatu. Pošto su Filipsovci dobili "samo" 2:0 mi smo dobili povraćaj uloženog novca.
Za danas smo vam pripremili meč engleske Lige dva u kome Svindon dočekuje Kru Aleksandru gde "gađamo" azijski hendikep +0,25 na domaćina.
Ovo igramo umesto duple šanse 1X jer verujemo u pobedu domaćina više nego u nerešeno. Ako Svindon izgubi svakako gubimo ulog, ako odigra nerešeno dobijamo nešto manje novca nego da smo igrali duplu šansu 1X, ali zato dobijamo više ako pobedi.
NAŠ TIP: Svindon AX+0,25 (kvota 1,63)
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