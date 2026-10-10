„Nismo zaslužili da izgubimo 3:0“: Javio se Feđa Dudić posle poraza od Zvezde
Bolje izgubiti 3:0, nego tri utakmice po 1:0, istakao je stratef Kragujevčana.
Crvena zvezda je u Kragujevcu pobedila Radnički 1923 rezultatom 3:0 u 11. kolu Superlige Srbije, ali trener domaćih Feđa Dudić smatra da konačan rezultat ne odražava u potpunosti dešavanja na terenu.
Kragujevčani su, prema njegovim rečima, u prvom poluvremenu bili bolji rival, ali su problemi u nastavku i kvalitet protivnika presudili da bodovi odu u Beograd.
- Mislim da je utakmica bila podeljena na dva poluvremena. U prvom smo bili bolji, dobri pogotovo u defanzivnom delu. Nedostajao je pogodak u poslednjoj trećini, neke odluke, da li da šutiramo ili ne. Isa Ba je krenuo povređen, Sremčević nema pravo da igra, improvizovali smo. Sve te neke stvari su nam došle na naplatu.
Strateg Radničkog ukazao je i na skraćen roster kao jedan od razloga za pad u drugom poluvremenu, dok je Zvezdin kvalitet izdvojio kao faktor koji je odlučio meč.
Dudić je potom ukazao na greške svoje ekipe kod primljenih golova, ali nije smatrao da je Radnički zaslužio tako ubedljiv poraz.
- Počeli smo da igramo slabije, stajali smo daleko, prvi gol slabo, drugi gol ostane sam Gaštarov. Nismo zaslužili da izgubimo 3:0, ali tako je kako je. Bolje izgubiti 3:0, nego tri utakmice po 1:0 - zaključio je Dudić.
Zvezda je trijumfom u Kragujevcu završila generalnu probu pred početak nastupa u Ligi konferencije, gde je u prvom kolu očekuje gostovanje Luganu u Švajcarskoj.
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