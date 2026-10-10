NAKON RAZGOVORA TRAMPA I PUTINA, STIŽU I ONI U MOSKVU: SAD i Rusija cepaju Ukrajinu kao vreću, evo o čemu se radi
AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli bi da posete Moskvu u naredne dve nedelje, rekao je izvor za agenciju TASS.
- Zaista postoji takva mogućnost. Detalji će biti usaglašeni - rekao je izvor, komentarišući mogućnost posete u narednih nekoliko nedelja, prenosi Tass.
Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razgovarali su telefonom 9. oktobra, a jedna od tema bile su ruske isporuke dizel-goriva.
Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je za TASS da će Moskva odmah započeti ukidanje ograničenja na izvoz dizel-goriva, i to pre prvobitno predviđenog roka.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
10. 10. 2026. u 17:53
PUTIN POSLAO MELANIJI PORUKU: Srž istorijskog dogovora sa Donaldom - bio je o njegovoj ženi
10. 10. 2026. u 00:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)