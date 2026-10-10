NAKON RAZGOVORA TRAMPA I PUTINA, STIŽU I ONI U MOSKVU: SAD i Rusija cepaju Ukrajinu kao vreću, evo o čemu se radi

AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli bi da posete Moskvu u naredne dve nedelje, rekao je izvor za agenciju TASS.

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- Zaista postoji takva mogućnost. Detalji će biti usaglašeni - rekao je izvor, komentarišući mogućnost posete u narednih nekoliko nedelja, prenosi Tass.

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razgovarali su telefonom 9. oktobra, a jedna od tema bile su ruske isporuke dizel-goriva.

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je za TASS da će Moskva odmah započeti ukidanje ograničenja na izvoz dizel-goriva, i to pre prvobitno predviđenog roka.

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