JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo je subotnji TIP dana
Ovde nema dileme - domaćin je u boqoj formi i ima kvalitetniji sastav
Breša je juče opravdala ulogu favorita pa smo mi vezali dva prolaza na TIP dana što možete da vidite na linku OVDE.
Danas "tipujemo" francusku Ligu 1 gde Lil dočekuje Avr u trenutku kada je razlika u kvalitetu i rezultatima dva tima više nego očigledna.
Domaćin je osvojio deset bodova u dosadašnjih pet utakmica, uz tri pobede, remi i poraz, dok gosti imaju samo dva boda i još čekaju prvi trijumf u Ligi 1.
Ekipa Davidea Anćelotija zauzima četvrto mesto na tabeli, uz osam postignutih i četiri primljena gola. Posle dobrih rezultata na početku sezone, pretrpela je poraz od Nice (1:2), pa je ovaj susret prilika da pred svojim navijačima potvrdi kvalitet. Lil je savladao Troa sa 2:0 i Tuluz sa 1:0, a može da se osloni na Olivijea Žirua, Itana Mbapea i Hakona Arnara Haraldsona.
Avr je u prvih pet kola dva puta remizirao i tri puta izgubio, uz gol-razliku 4:7. Ni odbrana ni napad nisu na potrebnom nivou, a dodatni problem predstavljaju povrede nekolicine igrača, uključujući golmana Lionela Mpasi-Nzaua i napadača Feliksa Mambimbija.
Lil je slavio u četiri od poslednjih šest međusobnih susreta, a uz bolju formu, kvalitetniji sastav i prednost domaćeg terena ima sve preduslove da kontroliše utakmicu i dođe do željenog rezultata.
TIP NOVOSTI: 1 (1,46)
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