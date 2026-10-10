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KAKAV DUEL NA EMIRATIMA! Šampion leči rane protiv neporaženog Lidsa

О.М.

10. 10. 2026. u 09:54

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Samo tri gola primili su fudbaleri Lidsa u prvih pet kola, a napad Arsenala je sve samo ne ubedljiv ove sezone - sedam pogodaka na pet utakmica je skroman učinak za branioca titule

КАКАВ ДУЕЛ НА ЕМИРАТИМА! Шампион лечи ране против непораженог Лидса

FOTO: AP/Tanjug

Aktuelni šampion Engleske ušao je u reprezentativnu pauzu posle neočekivanog poraza od 3:0, dok Lids posle pet kola još nije izgubio utakmicu u Premijer ligi.

Arsenal je na gostovanju Brajtonu pretrpeo najteži prvenstveni poraz od maja 2023. godine, kada je takođe izgubio sa 3:0 od istog protivnika. Paskal Gros, Haralampos Kostulas i Hema Andres savladali su Davida Raju, a ekipa Mikela Artete nije uspela da odgovori na snažan presing, efikasnost i opasne prekide što su sve prošle sezone bili oružja "tobdžija". Taj poraz omogućio je Mančester sitiju da preuzme prvo mesto na tabeli.

Ipak, pauzu je obeležila i dobra vest za navijače Arsenala, pošto je Arteta potpisao novi dugoročni ugovor. Španski stručnjak ima najbolji procenat pobeda u istoriji Arsenala (muškog tima, ako uopšte iko prati ženski fudbal gde je Arsenal početkom ovog veka bio dominantna snaga u Engleskoj), od čak 61 odsto.

Artetina ekipa je dobila poslednjih pet prvenstvenih utakmica na domaćem terenu, postigla deset golova i primila samo jedan. Poslednji put nije zatresla mrežu u prvenstvenom meču kod kuće 8. januara, protiv Liverpula.

Lids je, s druge strane, iznenadio dobrim početkom sezone. Ekipa Danijela Farkea savladala je Notingem forest i Njukasl, dok je remizirala sa Brentfordom, Brajtonom i Kristal palasom. Posle pet kola ima devet bodova i zauzima peto mesto, a sa samo tri primljena gola deli najbolji defanzivni učinak u ligi.

Ipak, Lidsu ne ide u prilog tradicija u susretima sa Arsenalom. Prošle sezone je primio čak devet golova u dva međusobna meča, izgubivši u Londonu sa 5:0, a kod kuće sa 4:0. Arsenal je dobio poslednjih osam utakmica protiv ovog rivala i pokušaće da nastavi taj niz uprkos problemima sa povredama.

Reprezentativna pauza donela je nove brige Arteti. Deklan Rajs, Ezri Konsa, Kai Haverc, Maks Dauman i Hristos Colis povukli su se iz nacionalnih selekcija zbog povreda. Colis će odsustvovati nekoliko nedelja zbog problema sa zadnjom ložom, dok je Dauman dobio dozvolu za povratak. Rajs, Konsa i Haverc još nisu definitivno otpali. Ben Vajt i Kristijan Moskera ponovo konkurišu za tim, dok je Vilijam Saliba jedini dugoročno odsutan.

Lids ima manje problema sa povredama. Žan-Mateo Baoja povredio je skočni zglob tokom nastupa za francusku reprezentaciju do 21 godine, ali bi on, kao i Hari Vilson, mogao da bude spreman za vikend. Danijel Džejms, Mateo Džozef i Džo Rodon sigurno neće igrati. Dominik Kalvert-Luin pokušaće da prekine seriju od devet utakmica bez gola protiv Arsenala, protiv kojeg poslednji put bio strelac u februaru 2020. godine.

Arsenal ima dovoljno kvaliteta i širine u sastavu da prevaziđe kadrovske probleme i vrati se pobedama. Lids se pokazao kao čvrst protivnik, ali nije ni približno toliko efikasan kao Brajton, koji je postigao 16 golova u prvenstvu. Domaćin bi trebalo da iskoristi prednost svog terena i osvoji tri boda, mada bi gosti mogli da mu otežaju posao.

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