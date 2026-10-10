Politika

OPOZICIJA PROTOV BLOKADERA: Haos ne prestaje već samo pršti - prepucavanja i na štandovima

В. Н.

10. 10. 2026. u 18:51

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BLOKADERSKO prepucavanje ne prestaje. Sada su počeli i obračuni na javnim mestima, a ne samo na društvenim mrežama.

ОПОЗИЦИЈА ПРОТОВ БЛОКАДЕРА: Хаос не престаје већ само пршти - препуцавања и на штандовима

Foto: Printskrin

Blokaderi sa RAF-a su napisali na svom nalogu:

Pozdrav za članove koalicije Evropska Srbija koji idu na studentske štandove i pljuju naš profil na tviteru.

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