JUČE JE PROŠAO TIP DANA: Evo današnjeg predloga

Breša igra veoma dobru sezonu i posle osam kola još ne zna za poraz.

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Juče smo vam kao TIP dana predložili igru na golove u egipatskoj drugoj ligi gde je lagano došlo 2+ što možete da vidite na linku OVDE.

Zabeležila je Breša četiri pobede i četiri remija, uz gol-razliku 14:6. Posebno se istakla ubedljivom pobedom nad Alćoneom iz Milana (4:0). Sa 16 bodova zauzima drugo mesto na tabeli.

Pro Verčeli je znatno manje konstantan. Posle osam kola nalazi se na 12. poziciji sa devet bodova, uz učinak od dve pobede, tri remija i tri poraza, kao i negativnu gol-razliku 8:11. U poslednjih pet utakmica ostvario je samo jednu pobedu, dok su porazi od Trenta (0:4) i Treviza (1:2) ukazali na probleme u odbrani, naročito protiv kvalitetnijih rivala.

Breša ima prednost domaćeg terena, niz nepobedivosti i znatno bolji plasman. Pro Verčeli, s druge strane, pokazuje više slabosti i oscilacija u rezultatima, pa domaćin u ovaj susret ulazi sa ubedljivo boljim izgledima.

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