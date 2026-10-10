Čukarički ispustio dva gola prednosti: Bivši igrači ga sprečili da pobedi

"BRĐANI" propustili veliku priliku da osvoje tri boda.

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Čukarički je u 11. kolu Superlige Srbije dočekao Mačvu, ali pobednika na Banovom brdu nije bilo - 2:2.

Izabranici Marka Jakšića su utakmicu otvorili fantastično. Već posle sedam minuta su vodili sa 2:0, a golove su postigli Zlatan Šehović i Đorđe Jovanović.

Goste su pokrenuli rano primljeni pogoci, pa je u 36. minutu bivši igrač Čukaričkog, Mitar Ergelaš smanjio prednost.

Čuvali su domaći vošđstvo, ali je u 73. minutu Šapčanima posao bio olakšan pošto crveni karton dobio Marko Docić.

Mačva je brojčanu prednost na terenu iskoristili i došla do izjednačenja u 80. minutu, a Stefan Čolović, još jedan nekadašnji igrač "brđana" je bio strelac.

Loša serija tima iz Beograda se nastavila, ovo mu je bio šesti vezani meč bez pobede u prvenstvu.

Čukarički je deveti na tabeli Superlige Srbije sa 12 bodova, Mačva zauzima 11. poziciju sa devet.

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