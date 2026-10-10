MUZIKA JE MOJ ŽIVOT: Aleksandar Aca Sofronijević u izdanju kao Brus Vilis (FOTO)

JEDAN od najpoznatijih domaćih virtuoza na harmonici Aleksandar Aca Sofronijević priprema se za veliki koncert koji će biti održan 8. decembra u Plavoj dvorani Sava centra.

Foto: Dušan Petrović

Dok publiku očekuje veče posvećeno dobroj muzici, tradiciji i emocijama, pažnju su privukle i fotografije na kojima muzičar izgleda poput holivudske zvezde Brusa Vilisa.

Osim što je posvećen muzici i svakodnevnom usavršavanju, Sofronijević vodi računa i o izgledu, načinu oblačenja, ishrani i fizičkoj formi. Ipak, harmonika i muzika ostaju u središtu njegovog interesovanja, a svojim nastupima i saradnjama nastoji da ovaj instrument približi publici svih generacija. Foto: Dušan Petrović

Posebno mesto u njegovom radu zauzima saradnja sa legendarnim pevačem Milančetom Radosavljevićem, kojom je dodatno skrenuta pažnja na bogatstvo narodne muzike i prepoznatljiv zvuk harmonike.

- Muzika je moj život i najvažnije mi je da publici prenesem emociju kroz svaku notu. Za koncert u Sava centru pripremamo veče u kojem će svako moći da pronađe nešto za sebe, uz pesme koje su obeležile različite generacije. Biće tu i posebnih iznenađenja, a imena gostiju za sada ću sačuvati za publiku – rekao je Sofronijević za "Večernje novosti".

Posetioce 8. decembra u Plavoj dvorani očekuju poznati hitovi i izvođenje po kojem je ovaj muzičar prepoznatljiv, dok će gosti iznenađenja dodatno upotpuniti koncertni program. Foto: Dušan Petrović

Aleksandrov rad prepoznat je i u njegovom rodnom Kraljevu, gde je dobio priznanje za zaslužnog građanina. To je još jedna potvrda njegove povezanosti sa gradom iz kojeg je potekao, ali i značaja koji njegovo muzičko stvaralaštvo ima za publiku.

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